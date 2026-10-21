Ana Castela se une à Rommanel e lança coleção de joias da Boiadeira

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O estilo característico de Ana Castela ultrapassou os palcos e ganhou espaço no universo das joias. Conhecida por transformar a estética country em uma de suas marcas registradas, a cantora levou elementos de sua personalidade para a concepção da coleção "Heranças". O projeto foi desenvolvido em parceria com a Rommanel, empresa que celebra 40 anos de história.

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A colaboração apresenta um catálogo composto por cerca de 63 modelos. Toda a linha trabalha a união entre referências sertanejas e tendências contemporâneas da joalheria, permitindo que a identidade visual associada à artista se expresse por meio de peças com brilho e detalhes temáticos.

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Símbolos da Boiadeira em destaque

A trajetória da cantora serviu como ponto central para a elaboração dos detalhes que traduzem o universo da Boiadeira. Diferentes símbolos icônicos que remetem à sua história foram adaptados no catálogo em formato de berloques, como chapéu, caminhonete cor-de-rosa e microfone.

A coleção foi organizada e dividida em duas linhas nomeadas como Ana e Boiadeira. O conjunto reúne alternativas pensadas para presentear e colecionar, abrangendo criações em formatos variados, incluindo chokers, braceletes e acessórios dourados.

A diversidade de materiais é outro ponto presente na fabricação das joias da coleção. O catálogo disponibiliza opções distribuídas nas seguintes especificações:

modelos banhados a ouro 18K;

joias em Prata Maciça 925. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A tabela de preços sugeridos para os modelos atende a diferentes preferências, com valores a partir de R$ 74 até opções que alcançam R$ 1.690.