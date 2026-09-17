Ana Castela desabafa sobre ‘dúvidas’ após foto com Nikolas e mais polêmicas

A cantora Ana Castela compartilhou uma reflexão nas redes sociais nessa quarta-feira (16/9) sobre os desafios que enfrentou na carreira nos últimos meses. Ela afirmou ter passado por provações e dúvidas, encontrando respostas após conversar com amigos, ouvir os pais e recorrer à fé.

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Parabéns pela indicação Ana Castela , apesar dos tropeços e escolhas erradas (Que você mesma admite nesse texto). O seu talento mais uma vez sobressaiu.

Tudo que aconteceu, inclusive as críticas recebidas foi bom pra acordar. pic.twitter.com/wJvcS4iR6E

— Felipe Forgado ?? (@feIiperbsd7aa) September 16, 2026

O desabafo ocorre semanas após a artista se encontrar com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Na ocasião, eles conversaram e posaram para uma foto fazendo o número 22, associado a candidaturas de direita e ao PL.

A imagem, publicada pelo parlamentar, gerou elogios de seus apoiadores e também críticas e questionamentos direcionados a Ana Castela.

Em seguida, os valores dos cachês da cantora foram divulgados. Um deles, de R$ 850 mil, foi pago por uma prefeitura administrada pelo PL, com recursos de uma emenda parlamentar. A apresentação foi integralmente custeada com verba federal.

Outro valor que chamou a atenção foi o cachê de R$ 900 mil para um show em Nova Belém, município de Minas Gerais com cerca de 3 mil habitantes.

Desabafo de Ana Castela

Em um texto publicado nos Stories do Instagram, acompanhado de um vídeo abraçando a mãe, Michele Castela, a cantora disse que refletiu sobre sua carreira, música e atitudes.

Ana Castela afirmou ter aprendido com as situações recentes e admitiu não ser perfeita. "Aprendi muita coisa nesses últimos dias e abri muito os meus olhos. E não estou dizendo que sou perfeita, que não erro ou que não vou errar mais. Sou humana, mas posso dizer que aprendi muito, que continuarei aprendendo e que, hoje, Deus me mostrou algo que pedi muito", declarou.

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Embora não tenha especificado qual resposta recebeu, a indicação é que se refira à sua nomeação ao Grammy Latino 2026. Indicada pelo terceiro ano consecutivo, a Boiadeira disputa o prêmio na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o disco "Fire Arena".