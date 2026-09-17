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'PROVAÇÕES E DÚVIDAS'

Ana Castela desabafa sobre ‘dúvidas’ após foto com Nikolas e mais polêmicas

Cantora reflete sobre carreira após foto com Nikolas Ferreira e cachês milionários virem à tona; indicação ao Grammy pode ser a resposta

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
17/09/2026 09:01

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Ana Castela desabafa sobre ‘dúvidas’ após polêmicas com político
Ana Castela desabafa sobre ‘dúvidas’ após polêmicas com político crédito: Tupi

A cantora Ana Castela compartilhou uma reflexão nas redes sociais nessa quarta-feira (16/9) sobre os desafios que enfrentou na carreira nos últimos meses. Ela afirmou ter passado por provações e dúvidas, encontrando respostas após conversar com amigos, ouvir os pais e recorrer à fé.

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O desabafo ocorre semanas após a artista se encontrar com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Na ocasião, eles conversaram e posaram para uma foto fazendo o número 22, associado a candidaturas de direita e ao PL.


A imagem, publicada pelo parlamentar, gerou elogios de seus apoiadores e também críticas e questionamentos direcionados a Ana Castela.



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Em seguida, os valores dos cachês da cantora foram divulgados. Um deles, de R$ 850 mil, foi pago por uma prefeitura administrada pelo PL, com recursos de uma emenda parlamentar. A apresentação foi integralmente custeada com verba federal.


Outro valor que chamou a atenção foi o cachê de R$ 900 mil para um show em Nova Belém, município de Minas Gerais com cerca de 3 mil habitantes.


Desabafo de Ana Castela


Em um texto publicado nos Stories do Instagram, acompanhado de um vídeo abraçando a mãe, Michele Castela, a cantora disse que refletiu sobre sua carreira, música e atitudes.



Ana Castela afirmou ter aprendido com as situações recentes e admitiu não ser perfeita. "Aprendi muita coisa nesses últimos dias e abri muito os meus olhos. E não estou dizendo que sou perfeita, que não erro ou que não vou errar mais. Sou humana, mas posso dizer que aprendi muito, que continuarei aprendendo e que, hoje, Deus me mostrou algo que pedi muito", declarou.

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Embora não tenha especificado qual resposta recebeu, a indicação é que se refira à sua nomeação ao Grammy Latino 2026. Indicada pelo terceiro ano consecutivo, a Boiadeira disputa o prêmio na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o disco "Fire Arena".


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