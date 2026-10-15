Família de britânico morto por tigre critica divulgação do vídeo do ataque, compartilhado até por Trump

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

A família de William Chapman prestou homenagem ao jovem de 23 anos, descrito pelos parentes como "brilhante, caloroso e cativante". A manifestação ocorreu três dias após o trágico acidente no Yorkshire Wildlife Park, localizado no norte da Inglaterra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No sábado, 10 de outubro, o britânico foi sozinho ao zoológico do Yorkshire e entrou sem autorização no recinto de um tigre. O felino, com peso aproximado de 200 quilos, desferiu um ataque fatal contra o homem, mesmo com a intervenção das equipes de socorro.

Leia Mais

Em comunicado divulgado na quarta-feira (14), os familiares declararam que William Chapman sofria de uma "grave doença mental" há vários anos e mantinha um "tratamento medicamentoso potente".

A família afirmou estar devastada pela perda e com dificuldades para aceitar o acontecimento. O texto ressaltou também que os parentes amavam profundamente o jovem.

Repercussão e carreira artística

A gravação do ataque foi amplamente compartilhada nas redes sociais, inclusive pelo presidente norte-americano Donald Trump. De acordo com o comunicado, essa propagação provocou uma aflição considerável aos familiares em um momento doloroso.

Mais jovem, William Chapman participou de produções audiovisuais britânicas, figurando na série "True Stories", da "BBC", e no filme "May Contain Nuts" (2009), do diretor John Henderson.

A equipe da antiga escola do jovem, a Jackie Palmer Stage School, situada em High Wycombe, publicou uma homenagem na terça-feira por meio do Facebook. A instituição declarou apreço por testemunhar o crescimento pessoal e artístico do ex-aluno.

O comunicado escolar acrescentou que foi um privilégio participar da jornada de Chapman e destacou que ele permanecerá na memória de todas as pessoas que o conheceram.

Investigações e suporte aos familiares

A administração municipal de Doncaster instaurou uma apuração para identificar as circunstâncias do acidente. Diante dos procedimentos em andamento, o zoológico foi fechado para os visitantes e não há previsão informada para a reabertura do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os parentes esperam que os órgãos responsáveis esclareçam os motivos que levaram o jovem a tomar essa atitude. Um porta-voz da polícia de South Yorkshire confirmou que os familiares da vítima contam com assistência psicológica.