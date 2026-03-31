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Antílope-negro é abatido em zoológico na Áustria

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Repórter
31/03/2026 17:22

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O Zoológico de Schoenbrunn, em Viena, expressou revolta, nesta terça-feira (31), com a morte de um de seus antílopes-negros, cujos machos são reconhecidos pelos chifres em espiral, abatido por um indivíduo armado não identificado.

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Segundo o zoológico, o tiro foi disparado do lado de fora do recinto, na madrugada de sábado para domingo.

"A segurança das pessoas e dos animais é nosso bem mais precioso, e nós fazemos tudo o que podemos para garantir o mais alto nível de segurança", disse o diretor do zoo, Stephan Hering-Hagenbeck, à agência de notícias austríaca APA. 

Um cuidador encontrou o antílope morto e um veterinário realizou uma necropsia, durante a qual foi identificado um ferimento a bala suspeito. 

O incidente foi reportado à polícia na segunda-feira por encarregados do zoológico, e uma investigação sobre suspeita de crueldade contra os animais foi aberta.

O zoo, localizado no terreno do Palácio Imperial Schoenbrunn, atraiu cerca de dois milhões de visitantes em 2024. 

Originário do sul da Ásia, o antílope-negro, também conhecido com antílope-indiano, é comumente encontrado em cativeiro.

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bg/bfi/giv/sbk/mvv/ic

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