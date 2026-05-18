Polícia alemã mata tigre que escapou de propriedade privada
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A polícia alemã informou nesta segunda-feira (18) que matou a tiros um tigre que, depois de atacar um dos tratadores, fugiu de uma propriedade perto de Leipzig administrada por uma domadora conhecida como "a rainha dos tigres".
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Um porta-voz da polícia disse à AFP que o animal feriu gravemente uma pessoa, que está hospitalizada.
O incidente aconteceu na tarde de domingo e envolveu "um tigre que escapou e foi abatido pela polícia com armas de fogo", afirmou o porta-voz.
O tigre havia escapado de uma propriedade "particular" na região de Leipzig, disse o porta-voz, sem revelar mais detalhes.
Segundo a imprensa local, o animal fugiu da propriedade de uma domadora de tigres chamada Carmen Zander, conhecida como a "rainha dos tigres".
Zander já havia sido criticada pelas condições em que mantinha os animais em sua propriedade.
A organização de defesa dos animais PETA afirmou que as autoridades veterinárias locais "compartilham a responsabilidade pelo incidente trágico" porque não atuaram antes contra Zander. O grupo exige que os nove animais restantes da propriedade sejam confiscados.
De acordo com o site de Zander, o animal era um exemplar mestiço de bengala e siberiano, de nove anos de idade e 280 quilos, chamado "Sandokan".
Segundo o jornal Bild, Zander afirmou que o animal era "medroso", que poderia "se sentir sobrecarregado e inseguro rapidamente" e que, por isso, poderia atacar "mais rápido e de forma inesperada" do que os outros animais.
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