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Homem é preso suspeito de jogar criança aos crocodilos

Testemunhas afirmaram que o menino foi jogado pelo suspeito no habitat dos crocodilos, nesta quinta-feira (18/6)

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18/06/2026 17:49 - atualizado em 18/06/2026 17:49

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Crocodilos são mantidos em estrutura rebaixada, que contém barras para proteger os visitantes
Crocodilos são mantidos em estrutura rebaixada, que contém barras para proteger os visitantes crédito: Cambridge News/Reprodução

Um homem de 30 anos foi preso nesta quinta-feira (18/6) em Cambridgeshire, na Inglaterra, acusado de tentativa de homicídio após supostamente jogar um menino de 3 anos no habitat de crocodilos de um zoológico.

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O caso ocorreu no Johnsons of Old Hurst, por volta das 13h (9h no horário de Brasília). O zoológico fica localizado a 20 quilômetros de Cambridge, no Reino Unido.

A identidade do homem não foi revelada. Informações preliminares indicam que ele reside no condado vizinho de Norfolk, a aproximadamente 100 quilômetros do zoológico.

Ainda não se sabe a dinâmica do caso. Testemunhas afirmaram que o menino foi jogado pelo suspeito no habitat dos crocodilos, e a inspetora-detetive Verity McCann afirmou que a investigação indica que o homem e a criança não se conheciam.

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Estado crítico

O menino ficou gravemente ferido. Segundo informações da BBC News, a criança está em estado crítico, mas estável, no Hospital Addenbrooke.

A polícia investiga se a criança foi atacada pelos animais. Os crocodilos ficam abrigados em estruturas fundas, cercadas por lagos e plantas tropicais e delimitadas por cercas transparentes, que possibilitam a visão dos visitantes lá de cima.

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O zoológico é atração popular da região. Ele conta com açougues, lojas agrícolas, bares, churrascaria e mais de 100 animais, incluindo crocodilos, leões, capivaras e tigres.

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