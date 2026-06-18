Estados Unidos suspendem bloqueio a portos do Irã

Os Estados Unidos suspenderam nesta quinta-feira (18/6) o bloqueio naval que haviam imposto aos portos iranianos para impedir a navegação de embarcações com destino ou procedência do Irã, informou o Exército.

"Hoje, as forças americanas suspenderam o bloqueio de todo o tráfego marítimo que entra e sai dos portos iranianos e das zonas costeiras", informou em sua conta no X o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom).

Os navios de guerra americanos "permanecerão na área geral para garantir que todos os aspectos do acordo sejam cumpridos", acrescentou.

Acordo

Apesar do acordo para encerrar o conflito entre Estados Unidos e Irã, o presidente norte-americano Donald Trump disse que a guerra ainda pode ser retomada.

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"É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a atirar neles, a bombardear suas cabeças", declarou em coletiva na cúpula do G7, na França, nessa quarta-feira (17/6).