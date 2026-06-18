Estados Unidos suspendem bloqueio a portos do Irã
Comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio informou a suspensão do bloqueio por meio de rede social, nesta quinta-feira (18/6)
compartilheSIGA
Os Estados Unidos suspenderam nesta quinta-feira (18/6) o bloqueio naval que haviam imposto aos portos iranianos para impedir a navegação de embarcações com destino ou procedência do Irã, informou o Exército.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Hoje, as forças americanas suspenderam o bloqueio de todo o tráfego marítimo que entra e sai dos portos iranianos e das zonas costeiras", informou em sua conta no X o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom).
Leia Mais
Os navios de guerra americanos "permanecerão na área geral para garantir que todos os aspectos do acordo sejam cumpridos", acrescentou.
Acordo
Apesar do acordo para encerrar o conflito entre Estados Unidos e Irã, o presidente norte-americano Donald Trump disse que a guerra ainda pode ser retomada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a atirar neles, a bombardear suas cabeças", declarou em coletiva na cúpula do G7, na França, nessa quarta-feira (17/6).