Motorista de app é achado morto com marcas de tortura e mais de 20 tiros
Suspeita é a de que Sandro tenha sido assassinado após entrar por engano em uma comunidade dominada pelo crime organizado enquanto trabalhava
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O motorista de aplicativo Sandro Castro Menezes foi encontrado morto com marcas de tortura e mais de 20 tiros na manhã dessa terça-feira (16/6), na Penha Circular, Zona Norte do Rio de Janeiro. O corpo estava na Rua Francisco Enes, e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
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Segundo familiares, a principal suspeita é a de que Sandro tenha sido assassinado após entrar por engano em uma comunidade dominada pelo crime organizado enquanto trabalhava. A Polícia Civil apura as circunstâncias e tenta identificar os autores do crime.
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Motorista desapareceu durante o trabalho
Sandro Castro Menezes saiu de casa para trabalhar por volta das 19h de segunda-feira (15/6) e não deu mais notícias. Após inúmeras tentativas de contato sem sucesso, a família procurou a polícia para registrar o desaparecimento por volta das 4h de terça-feira.
Horas depois, às 9h30, o corpo do motorista foi encontrado. A Polícia Militar informou que equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas e isolaram a cena do crime para a realização da perícia.
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Em nota, a Polícia Civil comunicou que a DHC foi acionada para investigar o caso.