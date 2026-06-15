Acidente de ônibus com equipe de basquete deixa sete mortos no Ceará

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) – Um acidente envolvendo um ônibus de uma equipe de basquete deixou sete mortos e outras pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (15/6), no município de Tauá, no Ceará.

A informação da quantidade de vítimas foi confirmada pelo prefeito Gledson Bezerra (Podemos), de Juazeiro do Norte, para onde os atletas e membros da comissão técnica voltavam após participar de um campeonato em Sobral.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do estado disse que ainda aguarda a identificação dos mortos.

O veículo que transportava cerca de 40 passageiros capotou às margens da rodovia estadual CE-187.

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para a ocorrência às 3h24 e que havia múltiplas vítimas feridas e pessoas presas às ferragens.

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região. De acordo com a secretaria, o condutor do veículo fugiu do hospital e se apresentou posteriormente à delegacia de Trauá.

Ainda não se sabe a causa do acidente. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A equipe sub-19 de Juazeiro do Norte havia sido campeã do torneio de basquete de Sobral no dia anterior ao acidente.