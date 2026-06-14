Quem era o DJ e produtor Lucas Frota, uma das vítimas do acidente de helicóptero

O DJ e produtor brasileiro Lucas Frota, enteado do desembargador Elton Leme, é um dos seis mortos de um grave acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo (14/6), no Rio de Janeiro. Duas aeronaves colidiram no ar sobre o Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital fluminense.

Além do músico brasileiro, a tragédia vitimou o cantor norte-americano Oliver Tree, com quem Frota havia registrado encontros recentes em estúdio. O grupo seguia em direção a Angra dos Reis para a produção de um novo videoclipe no litoral fluminense.

Morreram também os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, o diretor de videoclipes argentino Lucas Vignale e o youtuber argentino Gaspar Prim.

Trajetória de Lucas Frota na cena eletrônica mundial e homenagem de amigos

Foto reúne Lucas Frota, Oliver Tree e Thiago Alcântara, conhecido como ‘Iae Break’, durante passeio no Rio pouco antes do acidente. Foto: Reprodução/Instagram

Radicado nos Estados Unidos há quase dez anos, o produtor carioca dividia sua rotina profissional entre Los Angeles e Miami. No cenário internacional, ele atuava como residente do coletivo Around The Corner e acumulava passagens por clubes renomados na Europa e na América do Norte.

Um dos marcos recentes de sua carreira foi a gravação de uma performance exclusiva no Cristo Redentor, realizada em dezembro de 2025. Com mais de 40 mil seguidores em suas redes sociais, o artista havia publicado registros de trabalho ao lado de Oliver Tree apenas três dias antes da queda.

Em entrevista, Thiago Alcântara, conhecido como Iae Break, contou que foi Lucas quem o apresentou a Oliver Tree e que quase embarcou no helicóptero: "Fui convidado. Só não pude, porque tinha outro compromisso já marcado. Não acredito que vocês se foram", desabafou nas redes sociais.

Produtor Victor WAO, Oliver Tree e Lucas Frota juntos antes de acidente aéreo. Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, o produtor Victor WAO lamentou o acidente e afirmou que iria viajar no helicóptero, mas acabou indo de carro. "Era para eu estar junto de vocês nesse helicóptero, e eu não fui no último segundo. Você [Lucas Frota] me disse que, como eu tinha medo de voar, havia conseguido um carro para me levar para Angra e que outra pessoa iria no meu lugar", disse.

"Agora eu devo a minha vida a você, irmão. Não sei o que fazer neste momento. Te amo muito! Nunca te esquecerei, Lucas. Você era luz pura", finalizou.

Acidente aéreo deixou seis vítimas no Rio

Foto: Ângela Góes /CBMERJ

O impacto dos helicópteros provocou uma explosão seguida de um incêndio de grandes proporções. As chamas atingiram pelo menos 20 veículos estacionados em uma concessionária, gerando novas detonações e uma intensa coluna de fumaça que pôde ser vista de diferentes pontos da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As vítimas foram conduzidas ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. As autoridades responsáveis seguem investigando as causas do acidente.