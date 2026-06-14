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ACIDENTE AÉREO

Oliver Tree é um dos mortos no acidente envolvendo dois helicópteros no Rio

Colisão de helicópteros no Recreio dos Bandeirantes mata seis pessoas, incluindo o cantor Oliver Tree

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
14/06/2026 15:41 - atualizado em 14/06/2026 15:41

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Oliver Tree é uma das seis vítimas fatais de acidente aéreo no Rio
Oliver Tree é uma das seis vítimas de acidente aéreo no Rio crédito: Tupi

O cantor norte-americano Oliver Tree está entre os seis mortos no acidente aéreo da manhã deste domingo (14/6), no Rio de Janeiro. Dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre o estacionamento de uma concessionária de carros elétricos na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade.

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Oliver realizou um show em São Paulo no último dia 6 e estava no Rio de Janeiro como parte de uma turnê mundial.

Ele tem mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

As outras vítimas são os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsilla, que comandavam as aeronaves envolvidas na colisão, e os passageiros Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale e Gaspar Prim.

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Explosão atingiu ao menos 20 carros

O impacto causou uma explosão seguida de incêndio de grandes proporções. Moradores relataram ter ouvido diversas detonações e viram uma densa coluna de fumaça subir sobre o local. Pelo menos 20 veículos foram atingidos pelas chamas.

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As causas da colisão ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelos órgãos competentes.

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