Homem morre ao ser atingido por carro da PM durante perseguição

Um homem de 59 anos morreu após ser atingido por um veículo da Polícia Militar (PM) que perdeu o controle durante uma perseguição na zona sul de São Paulo na noite da última sexta-feira (12/6).

O acidente ocorreu por volta das 23h no Jardim São Savério.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares perseguiam uma motocicleta suspeita de envolvimento em um roubo quando o pneu dianteiro do carro estourou. O motorista perdeu o controle, atingindo dois veículos, e atropelou pedestres que passavam pelo local.

Imagens de câmeras de segurança filmaram a ocorrência e mostram o carro da PM em alta velocidade antes do acidente.

Tragédia

Um dos automóveis atingidos estava estacionado e foi arremessado para a frente com a força do impacto. O homem de 59 anos morreu. Outra pessoa ficou ferida e recebeu atendimento médico.

Os dois policiais que ocupavam o carro da PM também se feriram e permanecem internados no Hospital das Clínicas, de acordo com a SSP.

A pasta disse que exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso foi registrado no 26º Distrito Policial (Sacomã) como lesão corporal culposa na direção de veículo, furto no interior de veículo e homicídio culposo na direção de veículo.

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Além da investigação conduzida pela Polícia Civil, a Polícia Militar afirmou que vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência.