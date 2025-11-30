Homem invade jaula e é morto por leoa em zoológico de João Pessoa

Um homem morreu após invadir o recinto de uma leoa, neste domingo (30/11), no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, na Paraíba. A vítima foi atacada pelo animal e morreu com múltiplos ferimentos. A morte foi confirmada pela Prefeitura Municipal.

A entrada dentro da jaula foi classificada pela administração municipal como um ato deliberado da vítima. Utilizando uma das árvores do local como apoio para invadir o espaço, o homem escalou uma parede de mais de seis metros e grades para poder acessar o recinto.

Embora as equipes de segurança do parque tenham tentado impedir a ação, ele conseguiu agir mais rapidamente. A perícia da Polícia Civil do estado não descarta que a invasão tenha sido um ato de suicídio e, além disso, a TV Cabo Branco informou que o homem tinha transtornos mentais.

No momento em que o invasor entrou na jaula, o Bica estava aberto e recebia visitantes. Vídeos feitos mostram o homem subindo pela estrutura lateral do recinto antes de ser atacado. Após a ocorrência, o parque foi fechado para os procedimentos de segurança e a remoção do corpo, sem previsão de reabertura.

A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa iniciou a apuração das circunstâncias do fato e está colaborando com as autoridades competentes. A prefeitura manifestou solidariedade à família da vítima e esclareceu que, apesar de toda a segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, o que causou o episódio. Confira a nota completa abaixo:

“A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), informa que, na manhã deste domingo (30), um homem ainda não identificado invadiu deliberadamente o recinto da leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). De maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto. Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem agiu em possível ato de suicídio. Embora as equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao recinto e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal.

Assim que a ocorrência foi constatada, o parque foi imediatamente fechado para os procedimentos de segurança e remoção do corpo. A Semam já iniciou a apuração das circunstâncias do fato e está colaborando com as autoridades competentes.

A Prefeitura se solidariza com a família da vítima e esclarece que, apesar de toda segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, culminando nesse episódio lamentável.”