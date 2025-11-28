Vapes também têm impacto no meio ambiente; veja quais
No Brasil, a fabricação, venda, importação, divulgação e distribuição desse dispositivo eletrônico são proibidas
compartilheSIGA
Os cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes, representam um sério risco ambiental, além de danos à saúde. Um alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informa que o descarte incorreto desses dispositivos pode causar poluição do solo e da água, além de outros impactos ambientais. Veja quais:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
-
Poluição do solo e da água por metais pesados e nicotina;
-
Risco de explosão das baterias de lítio;
-
Aumento do lixo eletrônico;
-
Contaminação ambiental e riscos à saúde pública.
De acordo com a Anvisa, os Dispositivos Eletrônico para Fumar (Def’s), também conhecidos como cigarros eletrônicos, vape ou pod, “são aparelhos que funcionam com bateria ou eletricidade e produzem uma emissão (vapor ou aerossol) que imita o ato de fumar. Eles podem usar líquidos com ou sem nicotina; outros operam com cápsulas, sais de nicotina, refis aromatizados ou folhas de tabaco aquecida”.
A maioria dos cigarros eletrônicos usa bateria recarregável com refis. Esses equipamentos geram o aquecimento de um líquido para criar aerossóis, e o usuário inala o vapor. Os líquidos (e-liquids ou juice) podem conter ou não nicotina em diferentes concentrações, além de aditivos, sabores e produtos químicos tóxicos à saúde - em sua maioria, propilenoglicol, glicerina, nicotina e flavorizantes.
Proibição
No Brasil, a fabricação, venda, importação, divulgação e distribuição desse dispositivo eletrônico são proibidas, mas os produtos são facilmente encontrados no mercado ilegal, o que dificulta o controle de qualidade e expõe os usuários a riscos ainda maiores.
Por que a Anvisa proíbe os cigarros eletrônicos?
A Anvisa ressalta os riscos à saúde causados pelos cigarros eletrônicos:
-
Doenças pulmonares: bronquite, DPOC, “pulmão de pipoca”, EVALI;
-
Problemas cardiovasculares;
-
Exposição a substâncias tóxicas: formaldeído, acroleína, diacetil e metais pesados;
-
Dependência de nicotina, especialmente nas versões com sais de nicotina;
-
Risco potencial de câncer, segundo a Sociedade Australiana de Oncologia Clínica;
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária destaca ainda que “nem todos os riscos são conhecidos, então novas evidências continuam surgindo”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Com informações de Agência Brasil
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.