Cigarro eletrônico no Brasil: por que a venda é proibida? Entenda os riscos

Vitor da Silva, de 16 anos, morreu por complicações relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos, conhecidos como vape, na última segunda-feira (24/11) em Santo Antônio da Platina, no Paraná. No Brasil, a fabricação, venda, importação, divulgação e distribuição desse dispositivo eletrônico são proibidas, mas os produtos são facilmente encontrados no mercado ilegal, o que dificulta o controle de qualidade e expõe os usuários a riscos ainda maiores.

A proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs) existe desde 2009. Em abril deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a proibição. O regulamento aprovado não alcança a proibição do uso individual, mas a Anvisa ressalta que o uso de qualquer dispositivo fumígeno é proibido em qualquer ambiente coletivo fechado, conforme previsto na Lei 9.294/1996.

Por que a Anvisa proíbe os cigarros eletrônicos?

A Anvisa ressalta os riscos à saúde causados pelos cigarros eletrônicos:

Doenças pulmonares: bronquite, DPOC, “pulmão de pipoca”, EVALI;

Problemas cardiovasculares;

Exposição a substâncias tóxicas: formaldeído, acroleína, diacetil e metais pesados;

Dependência de nicotina , especialmente nas versões com sais de nicotina;

Risco potencial de câncer, segundo a Sociedade Australiana de Oncologia Clínica;

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária destaca ainda que “nem todos os riscos são conhecidos, então novas evidências continuam surgindo”.

O que são DEFs?

De acordo com a Anvisa, os Dispositivos Eletrônico para Fumar (Def’s) são “aparelhos que funcionam com bateria ou eletricidade e produzem uma emissão (vapor ou aerossol) que imita o ato de fumar. Eles podem usar líquidos com ou sem nicotina; outros operam com cápsulas, sais de nicotina, refis aromatizados ou folhas de tabaco aquecida.”

A agência informa que cigarros eletrônicos, vapes, pods e vaporizadores são tipos de DEFs.

*Com informações de Agência Brasil

