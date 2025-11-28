Cigarro eletrônico no Brasil: por que a venda é proibida? Entenda os riscos
O tema veio à tona com a morte de um jovem de 16 anos na última segunda-feira por complicações relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos, conhecidos como vape
Vitor da Silva, de 16 anos, morreu por complicações relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos, conhecidos como vape, na última segunda-feira (24/11) em Santo Antônio da Platina, no Paraná. No Brasil, a fabricação, venda, importação, divulgação e distribuição desse dispositivo eletrônico são proibidas, mas os produtos são facilmente encontrados no mercado ilegal, o que dificulta o controle de qualidade e expõe os usuários a riscos ainda maiores.
A proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs) existe desde 2009. Em abril deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a proibição. O regulamento aprovado não alcança a proibição do uso individual, mas a Anvisa ressalta que o uso de qualquer dispositivo fumígeno é proibido em qualquer ambiente coletivo fechado, conforme previsto na Lei 9.294/1996.
Por que a Anvisa proíbe os cigarros eletrônicos?
A Anvisa ressalta os riscos à saúde causados pelos cigarros eletrônicos:
Doenças pulmonares: bronquite, DPOC, “pulmão de pipoca”, EVALI;
Problemas cardiovasculares;
Exposição a substâncias tóxicas: formaldeído, acroleína, diacetil e metais pesados;
Dependência de nicotina, especialmente nas versões com sais de nicotina;
Risco potencial de câncer, segundo a Sociedade Australiana de Oncologia Clínica;
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária destaca ainda que “nem todos os riscos são conhecidos, então novas evidências continuam surgindo”.
O que são DEFs?
De acordo com a Anvisa, os Dispositivos Eletrônico para Fumar (Def’s) são “aparelhos que funcionam com bateria ou eletricidade e produzem uma emissão (vapor ou aerossol) que imita o ato de fumar. Eles podem usar líquidos com ou sem nicotina; outros operam com cápsulas, sais de nicotina, refis aromatizados ou folhas de tabaco aquecida.”
A agência informa que cigarros eletrônicos, vapes, pods e vaporizadores são tipos de DEFs.
