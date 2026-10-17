Operação prende suspeitos de roubar carga de medicamentos avaliada em quase R$ 500 mil

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deflagrou neste sábado (17) a Operação Sentinela para desarticular um esquema criminoso responsável pelo roubo de uma carga de remédios avaliada em R$ 488.042,49. Durante as ações, os agentes cumpriram duas ordens de prisão temporária das três expedidas pela Justiça, além de 15 mandados de busca e apreensão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O ataque aconteceu no dia 30 de setembro na Rodovia Presidente Dutra, perto do bairro da Pavuna. O caminhão transportava 16 paletes de medicamentos e foi interceptado poucos minutos após deixar a transportadora. Cerca de dez homens armados participaram da abordagem, utilizando duas motocicletas e cinco carros para vigiar a saída da empresa, cercar o motorista e escoltar a carga.

Durante o trajeto, um dos criminosos neutralizou os dispositivos eletrônicos de proteção e desativou o rastreador do caminhão. Para despistar a fiscalização, o grupo trocou as placas do automóvel roubado pelas de outro veículo com características semelhantes.

O veículo de transporte foi localizado posteriormente sem os medicamentos nas imediações do Complexo da Maré, na Zona Norte da capital fluminense. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), os responsáveis pelo roubo possuem ligação com a facção Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a região.

Em 15 dias de trabalho, a DRFC conseguiu rastrear cinco automóveis utilizados na ação criminosa, que tiveram a apreensão autorizada pela Justiça. Ao menos três desses carros estavam cadastrados em aplicativo de transporte de passageiros e continuavam rodando normalmente pela cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A descoberta dos veículos foi feita a partir de imagens de segurança, câmeras de monitoramento com leitores de placas e relatórios de empresas privadas, com auxílio do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal.