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RIO DE JANEIRO

Operação prende suspeitos de roubar carga de medicamentos avaliada em quase R$ 500 mil

Polícia Civil do Rio deflagrou neste sábado (17) a Operação Sentinela para desarticular um esquema criminoso responsável pelo roubo de uma carga de remédios. Agentes cumpriram duas ordens de prisão temporária, além de 15 mandados de busca

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
17/10/2026 11:47

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Operação prende suspeitos de roubar carga de medicamentos avaliada em quase R$ 500 mil
Operação prende suspeitos de roubar carga de medicamentos avaliada em quase R$ 500 mil crédito: Divulgação/PCERJ

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deflagrou neste sábado (17) a Operação Sentinela para desarticular um esquema criminoso responsável pelo roubo de uma carga de remédios avaliada em R$ 488.042,49. Durante as ações, os agentes cumpriram duas ordens de prisão temporária das três expedidas pela Justiça, além de 15 mandados de busca e apreensão.

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O ataque aconteceu no dia 30 de setembro na Rodovia Presidente Dutra, perto do bairro da Pavuna. O caminhão transportava 16 paletes de medicamentos e foi interceptado poucos minutos após deixar a transportadora. Cerca de dez homens armados participaram da abordagem, utilizando duas motocicletas e cinco carros para vigiar a saída da empresa, cercar o motorista e escoltar a carga.


Durante o trajeto, um dos criminosos neutralizou os dispositivos eletrônicos de proteção e desativou o rastreador do caminhão. Para despistar a fiscalização, o grupo trocou as placas do automóvel roubado pelas de outro veículo com características semelhantes.



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O veículo de transporte foi localizado posteriormente sem os medicamentos nas imediações do Complexo da Maré, na Zona Norte da capital fluminense. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), os responsáveis pelo roubo possuem ligação com a facção Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a região.


Em 15 dias de trabalho, a DRFC conseguiu rastrear cinco automóveis utilizados na ação criminosa, que tiveram a apreensão autorizada pela Justiça. Ao menos três desses carros estavam cadastrados em aplicativo de transporte de passageiros e continuavam rodando normalmente pela cidade.

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A descoberta dos veículos foi feita a partir de imagens de segurança, câmeras de monitoramento com leitores de placas e relatórios de empresas privadas, com auxílio do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal.


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