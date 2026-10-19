Moura e Sebrae lançam programa de formação de fornecedores

Fortalecer a indústria também significa desenvolver os negócios que integram sua cadeia produtiva. Com essa visão, a Baterias Moura e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) iniciaram o Conexões Corporativas, programa de desenvolvimento de fornecedores que beneficiará 27 pequenas empresas do Agreste pernambucano.

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A iniciativa prevê uma jornada de capacitação até agosto de 2027, com encontros formativos, consultorias especializadas e acompanhamento individualizado. O programa abordará gestão empresarial, inovação e práticas sustentáveis, de responsabilidade social e de governança, buscando ampliar a eficiência operacional, a competitividade e as oportunidades de crescimento estruturado e de longo prazo dos participantes.

Com quase 70 anos de atuação em Belo Jardim, a Moura transformou o município em um dos principais polos industriais da América do Sul, sendo hoje o maior complexo produtivo de soluções em acumulação e armazenamento de energia do continente. A cidade concentra seis das oito plantas industriais da Moura.

O Conexões Corporativas integra a estratégia da Moura de fortalecimento do ecossistema empresarial da região, conectando desenvolvimento socioeconômico, sustentabilidade e resiliência da sua cadeia produtiva.

Durante o lançamento, Flávio Bruno, diretor de Metalurgia, Compras e Sustentabilidade, e Osenir Virlândio, diretor de Pessoas da Baterias Moura, destacaram a importância da qualificação dos parceiros para construir relações comerciais mais sólidas e gerar oportunidades compartilhadas.

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A iniciativa também materializa um dos princípios fundamentais da Cultura Empresarial Moura de fortalecer vínculos para construir um futuro melhor. Ao investir no desenvolvimento de fornecedores locais, a companhia reforça seu papel na construção de uma cadeia produtiva mais preparada para os desafios da indústria e para o crescimento econômico do Nordeste e do Brasil.