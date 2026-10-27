Líderes do branding debatem futuro das marcas na era da IA em São Paulo
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Como construir marcas relevantes em um mercado cada vez mais influenciado pela inteligência artificial, pelas mudanças no comportamento dos consumidores e pela disputa por confiança? Essas são algumas das questões que estarão em debate no SIB - Summit Internacional de Branding, que será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro, no Hotel Meliá Ibirapuera, em São Paulo.
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Após passar por quatro continentes, o encontro chega à capital paulista com mais de 25 palestras e participações especiais previstas, reunindo especialistas, empresários e executivos para discutir os desafios da construção de marcas e do posicionamento profissional.
Os debates serão conduzidos a partir de três temas centrais: o uso da inteligência artificial na produção de conteúdo e na personalização de experiências, sem comprometer a autenticidade das marcas; a importância da confiança, do propósito e da reputação para a construção de credibilidade e valor a longo prazo, com contribuições de especialistas como Jaime Troiano; e o papel da marca pessoal, da liderança e do posicionamento estratégico na diferenciação profissional e na geração de oportunidades de negócios.
A programação contará com nomes como Jaime Troiano, Guilherme Sebastiany, Márcio Giacobelli e João Braga, além de profissionais ligados ao mercado internacional.
A edição acontece em um momento em que a confiança ganha importância nas decisões de compra. Segundo o relatório especial Edelman Trust Barometer 2026, 91% dos brasileiros consideram a confiança na marca um critério importante ou decisivo ao escolher produtos e serviços. O resultado reforça o desafio das empresas de construir relacionamentos consistentes com consumidores cada vez mais atentos ao comportamento e ao posicionamento das organizações.
"À medida que a tecnologia se torna acessível a todos, a verdadeira diferenciação deixa de estar apenas nas ferramentas e passa a residir naquilo que torna cada marca única: sua identidade, seus valores, sua essência e a coerência entre o que comunica e o que pratica. O futuro do branding não será definido apenas por quem domina a inteligência artificial, mas por quem consegue preservar sua singularidade humana em um mundo cada vez mais tecnológico", afirma Daniela Bacelar, fundadora e realizadora do SIB.
Por que São Paulo?
A escolha da capital paulista busca aproximar o encontro de um dos principais ambientes de negócios e economia criativa do país. "São Paulo é um ambiente que reúne diferentes culturas, talentos, lideranças e empresas. E acredito que essa diversidade, conectada à proposta internacional do SIB, cria um espaço fértil para o compartilhamento de conhecimento, o desenvolvimento de negócios e a construção de relacionamentos genuínos.
Foi justamente por acreditar nessa transformação que nasceu em mim o desejo de trazer o SIB para São Paulo, cidade onde resido e que representa um dos maiores centros de negócios, inovação e oportunidades do Brasil", destaca Fabiana Sampaio, realizadora da edição paulista.
A edição paulista do SIB reunirá empresários, executivos, empreendedores, líderes, profissionais de branding, marketing, comunicação, inovação e desenvolvimento humano, além de especialistas com atuação nacional e internacional.
Premiação reconhecerá profissionais do setor
A programação também inclui a premiação SIB Honra de Impacto, voltada ao reconhecimento de profissionais com contribuições para o desenvolvimento das marcas, da comunicação e dos negócios. A escolha dos homenageados considera a relevância de suas trajetórias, suas contribuições em seus respectivos campos de atuação, a capacidade de inspirar novas gerações e o legado construído ao longo de suas carreiras.
Na edição São Paulo 2026, o SIB Honra de Impacto reconhecerá:
Jaime Troiano: Honra de Impacto em Estratégia e Legado do Branding no Brasil.
Guilherme Sebastiany: Honra de Impacto em Educação, Pioneirismo e Desenvolvimento de Pessoas.
Tatyane Luncah: Honra de Impacto em Empreendedorismo Feminino e Transformação de Negócios.
Ivan Euler: Honra de Impacto em ESG, Inovação e Desenvolvimento Sustentável.
Edna Vasselo Goldoni: Honra de Impacto em Sororidade, Conexão e Fortalecimento Feminino.
Juranildes Araújo: Honra de Impacto em Liderança, Empoderamento Feminino e Transformação de Pessoas.
Serviço
SIB - Summit Internacional de Branding 2026
Data: 5 e 6 de dezembro de 2026
Local: Hotel Meliá Ibirapuera, São Paulo (SP)
Formato: Evento presencial com palestras, Branding Talks, networking e premiação
Ingressos: modalidades Passaporte Essência (conteúdo, networking, ativações e certificado),
Passaporte Presença (área premium, networking estratégico, coffee break, kit e autógrafos)
Passaporte Legado (lugares reservados, atendimento prioritário, experiências exclusivas e livro autografado).
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Informações e acesso às inscrições no site: www.siboficial.com.