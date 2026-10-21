Grafana Labs traça caminho para operações agentivas com Watchers, Pages e Agent Observability na ObservabilityCON 2026

A Grafana Labs, empresa por trás da nuvem de capacidade de observação agêntica aberta, anunciou hoje novos lançamentos na ObservabilityCON 2026 que direcionam a Grafana Cloud para operações agênticas, incluindo a disponibilidade geral da Agent Observability com suporte ao OpenTelemetry e aos Assistant Watchers, além de versões prévias do Grafana Pages e do Grafana Managed Sandboxes.

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À medida que a IA avança para a produção, as equipes enfrentam dois desafios interligados: usar agentes para operar seus sistemas e compreender o comportamento dos próprios agentes. No Relatório sobre o Estado da Capacidade de Observação em 2026, também divulgado esta semana pela Grafana Labs e pela ETR, uma empresa da Futurum, 68% dos 300 líderes de TI e engenharia entrevistados já implementaram IA para capacidade de observação, passando da fase de investigação para a fase de pilotos ou produção. Contudo, a confiança depende da tarefa e o nível de prontidão varia: 85% relatam conforto com investigações somente de leitura, em comparação a 52% para remediação totalmente autônoma. A Grafana Labs vem desenvolvendo uma plataforma com agentes que atuam, permitindo que cada organização decida o nível de supervisão humana que deseja manter, com base em seu próprio nível de confiança e perfil de risco.

As equipes também precisam monitorar os agentes que implementam. Cerca de 80% das organizações pesquisadas criam ou operam recursos baseados em LLM, mas apenas 45% desenvolveram capacidade de observação de IA a partir de código aberto, enquanto somente 25% utilizam um produto desenvolvido especificamente para este fim. Os anúncios de hoje abrangem ambos os lados: IA para capacidade de observação, a fim de que os agentes possam investigar e agir com pessoas no controle, e capacidade de observação para IA, a fim de que as equipes possam visualizar e confiar nos agentes que executam.

IA para capacidade de observação: o futuro das operações agênticas

O Grafana Assistant é o agente de IA integrado ao Grafana Cloud, onde as equipes fazem perguntas em linguagem simples e recebem respostas a partir de sua própria telemetria. O Assistant Investigations, disponível geralmente desde o fim de julho, vai além: executa investigações mais longas e aprofundadas que podem ser iniciadas automaticamente a partir de um alerta ou incidente, sendo que as equipes podem executá-las a partir da plataforma, do Slack, do servidor Grafana Cloud MCP, ou gcx. Os lançamentos de hoje ampliam esse fluxo de trabalho:

Assistant Watchers (GA) : Os observadores são agentes sempre ativos que ajudam as equipes a detectar alterações que não foram captadas pelas regras de alerta predefinidas. As equipes descrevem o que é importante em linguagem simples, e um observador aprende os padrões normais a partir da telemetria e apresenta as descobertas quando estes padrões mudam. Cada descoberta chega com a devida comprovação e é encaminhada através de seu Grafana Alerting existente, sendo que uma descoberta crítica pode desencadear uma investigação. Os observadores complementam os alertas baseados em limites, ajudando as equipes a identificar problemas emergentes.

: Os observadores são agentes sempre ativos que ajudam as equipes a detectar alterações que não foram captadas pelas regras de alerta predefinidas. As equipes descrevem o que é importante em linguagem simples, e um observador aprende os padrões normais a partir da telemetria e apresenta as descobertas quando estes padrões mudam. Cada descoberta chega com a devida comprovação e é encaminhada através de seu Grafana Alerting existente, sendo que uma descoberta crítica pode desencadear uma investigação. Os observadores complementam os alertas baseados em limites, ajudando as equipes a identificar problemas emergentes. Grafana Managed Sandboxes (versão prévia pública) : Os Managed Sandboxes oferecem ao Grafana Assistant um ambiente de nuvem controlado para desenvolver correções propostas usando o código do repositório e telemetria em tempo real. O assistente pode clonar um repositório, investigar o código no contexto do comportamento em produção, preparar uma correção e abrir uma solicitação de extração para revisão e aprovação humana.

: Os Managed Sandboxes oferecem ao Grafana Assistant um ambiente de nuvem controlado para desenvolver correções propostas usando o código do repositório e telemetria em tempo real. O assistente pode clonar um repositório, investigar o código no contexto do comportamento em produção, preparar uma correção e abrir uma solicitação de extração para revisão e aprovação humana. Grafana Pages (versão prévia pública): Com o Grafana Pages, as equipes podem criar visualizações que vão além de quaisquer restrições fixas, que as tornam mais parecidas com um aplicativo do que com um painel de controle. Os componentes de visualização existentes continuam funcionando, e os Pages complementam os mesmos como a próxima evolução do Grafana.

"As equipes desejam que os agentes assumam mais tarefas, mas precisam de evidências e controle em cada etapa", disse Mat Ryer, Diretor Sênior de IA do Grafana Labs. "Os observadores detectam problemas emergentes, as investigações ajudam a diagnosticá-los e os Managed Sandboxes preparam correções para revisão humana. Juntos, eles tornam o Grafana Cloud mais autônomo, reunindo detecção, diagnóstico e ações propostas em um único fluxo de trabalho, baseado na telemetria da própria equipe."

Pesquisas sobre as ferramentas de IA existentes no Grafana Cloud apontam para os potenciais benefícios operacionais. Segundo o relatório técnico da IDC The Business Value of Grafana AI (setembro de 2026, patrocinado pelo Grafana Labs), clientes que usam as ferramentas de IA do Grafana Cloud reduziram o tempo médio de resolução em 63% e gastaram 46% menos tempo em cada turno de plantão coletando contexto.

Os clientes descrevem a mesma mudança no dia a dia. A SailPoint, empresa de segurança de identidade, utiliza o Grafana Assistant para realizar o trabalho que antes consumia mais tempo, ao migrar telemetria e investigar incidentes. "Posso simplesmente fazer uma pergunta ao Grafana, deixá-la na aba, fazer outra tarefa, abrir o Slack, tomar um café e voltar para concluir a investigação", disse Juan Carlos Ramirez, Engenheiro Sênior de DevOps da SailPoint. "Pessoalmente, isso me ajudou a encontrar picos nos logs que, antes do Grafana Assistant, levariam de 15 a 20 minutos, agora levam apenas cinco, enquanto realizo outras atividades."

Capacidade de observação para IA: Compreenda os agentes em produção

Os agentes agora são parte da carga de trabalho de produção e precisam da mesma visibilidade que qualquer outro serviço. As equipes precisam ver o que seus agentes fazem, quanto custam e se o comportamento deles se mantém ao longo do tempo, sem precisar adicionar uma ferramenta separada. É isso que a Grafana Cloud Agent Observability soluciona, e hoje ampliamos isso com suporte ao OpenTelemetry, para que a atividade do agente apareça no mesmo padrão aberto que o restante da pilha.

Agent Observability com suporte ao OpenTelemetry (GA): A Agent Observability ajuda as equipes a entender o que seus agentes fazem e quanto isto lhes custa. Agora, com o suporte do OpenTelemetry, a atividade do agente aparece do mesmo modo que qualquer outro serviço, no padrão aberto em que 76% das organizações já investem, conforme a Grafana Labs' 2026 Observability Survey.

Saiba mais

Fonte: IDC, The Business Value of Grafana AI, Megan Szurley e Shannon Kalvar, setembro de 2026, patrocinado pela Grafana Labs. A IDC caracteriza os resultados como direcionais, devido à amostra de quatro organizações. US54962626

Sobre a Grafana Labs

A Grafana Labs é a empresa por trás do Grafana Cloud, a plataforma de capacidade de observação totalmente gerenciada que mais de 10.000 organizações utilizam para garantir confiabilidade, resolver incidentes com mais rapidez e otimizar a telemetria em escala. Criada com base em código aberto e padrões abertos, e projetada para interoperabilidade em qualquer pilha de tecnologia, a Grafana Cloud traz IA para a capacidade de observação e esta para a IA, oferecendo às equipes (e seus agentes) visibilidade unificada para que possam ver, entender e agir sobre todos os seus dados dispersos, onde quer que estejam, bem como acompanhar o ritmo de suas ambições. Clientes como Anthropic, Bloomberg, NVIDIA, Microsoft e Salesforce confiam na Grafana Labs. Somos uma empresa 100% remota, com membros da equipe em mais de 40 países, e contamos com o apoio de investidores líderes, incluindo Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, GIC, Coatue, J.P. Morgan, CapitalG e Lead Edge Capital. Saiba mais em grafana.com e siga-nos no LinkedIn e X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020057971/pt/

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