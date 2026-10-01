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QUASE 11 ANOS DEPOIS

PM é condenado por mortes após confundir macaco hidráulico com arma

Sargento da PM é condenado a 30 anos de prisão pelos assassinatos de dois jovens durante ação de patrulhamento na Pavuna, quase 11 anos após o crime

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
01/10/2026 09:37

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Jorge Lucas Paes, de 17 anos, e Tiago Guimarães Dingo, de 24, foram mortos em 2015
Jorge Lucas Paes, de 17 anos, e Tiago Guimarães Dingo, de 24, foram mortos em 2015 crédito: Reprodução

O sargento da Polícia Militar Carlos Fernando Dias Chaves recebeu a pena de 30 anos de prisão em regime fechado pelos assassinatos de Tiago Guimarães Dingo, de 24 anos, e Jorge Lucas Paes, de 17. A decisão foi tomada pelo 4º Tribunal do Júri da Capital nessa quarta-feira (30/9), quase 11 anos depois do episódio.

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As duas vítimas foram mortas a tiros durante uma ação de patrulhamento no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro.


Como aconteceu o crime na Pavuna?


O caso ocorreu no dia 29 de outubro de 2015, quando Tiago e Jorge Lucas trafegavam em uma motocicleta e passaram perto da viatura da PM. O adolescente estava na garupa e carregava uma ferramenta mecânica no momento dos disparos.



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Na versão apresentada pelo policial, o equipamento de trabalho foi tomado por armamento pesado. O sargento afirmou em depoimento que confundiu o macaco hidráulico com um fuzil. Os dois rapazes acabaram atingidos pelas costas e morreram ainda no local.


Como o caso chegou ao julgamento?


Logo após os disparos, o militar se apresentou à Delegacia de Homicídios para prestar esclarecimentos sobre a ação. Para detalhar o cenário do crime, a Polícia Civil executou uma reprodução simulada com peritos, refazendo o caminho percorrido pelos jovens e pelos agentes de segurança.

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A acusação contra o policial contou com o suporte da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A instituição atuou como assistente no processo em defesa dos familiares de Tiago Guimarães Dingo.


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