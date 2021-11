Policial militar se confunde e dá tiro em homem inocente

(foto: A PMDF afirmou que a Corregedoria da Polícia apura a o caso) Um policial militar atirou em um homem depois de se confundir e pensar que a vítima estava tentando roubar o automóvel que pertencia ao militar. Ambos tinham o mesmo modelo de veículo, o que gerou a confusão. O caso ocorreu por volta das 22:30h deste sábado (27/11), na 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante, nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros Militar. A 21ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal (Taguatinga Sul) foi acionada para atender a ocorrência.









O Departamento de Trânsito do DF também foi acionado para atender a ocorrência. No local, foi feito o teste do etilômetro, conhecido como bafômetro, no policial militar e verificou uma quantidade de álcool no organismo considerada crime de trânsito.





O policial militar compareceu à delegacia com as partes envolvidas. Após ser submetido aos procedimentos legais, ele foi encaminhado para o presídio militar por disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio sob a custódia na presença de um oficial da PMDF.





Em nota ao Correio, a PMDF afirmou que a Corregedoria da Polícia apura a o caso. "As versões, por enquanto, são conflitantes. A Polícia Militar vai se manifestar quando houver o resultado da apuração", destacou a nota.