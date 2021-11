Menina de três anos morre depois de ser esfaqueada e jogada no rio pela mãe

(foto: Amaro Junior/CB/D.A Press)

Um crime bárbaro chocou a cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, no domingo (28/11). Manuella de Aguiar, de três anos, morreu após ser esfaqueada pela própria mãe, Karine da Silva Minuto, e jogada por ela em um rio da região. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) afirma que a morte da menina foi por afogamento, o que significa que ela ainda estava viva quando foi abandonada no local. A suspeita, de 25 anos, foi presa no mesmo dia.