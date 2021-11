Criminoso pediu táxi para fugir depois de triplo homicídio

Wanderson, o criminoso está sendo procurado pela polícia de Goiás (foto: Material cedido ao Correio) Depois de assassinar a namorada de 19 anos, que estava grávida, a enteada, de 2 anos e 9 meses, e o ex-patrão, em Corumbá de Goiás - distante cerca de 124km de Brasília -, Wanderson Mota Protácio, 21, vendeu o celular da companheira em Alexânia e solicitou um táxi. Forças de segurança do estado de Goiás se mobilizaram para capturar o criminoso, que segue foragido.









O triplo homicídio, que tirou a vida da dona de casa Raniere Aranha, da filha dela, Geysa Aranha, e do fazendeiro Roberto Clemente de Matos chocou os moradores da região, que tem pouco mais de 11 mil moradores. O crime aconteceu na noite de domingo (28/11). Segundo informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), Raniere e a filha foram golpeadas a facadas.





Após o assassinato, Wanderson foi até uma propriedade vizinha que pertencia ao ex-patrão Roberto, pegou um revólver com seis munições e atirou contra o homem na cabeça. O criminoso tentou, ainda, estuprar a mulher de Roberto e a baleou no ombro. Para escapar com vida, a vítima fingiu-se de morta e foi socorrida. O estado de saúde é considerado estável.





Velório





Em clima de comoção e dor, familiares e amigos de Raniere Aranha, de 19 anos, velaram o corpo da jovem no fim da tarde desta segunda-feira (29/11), no Velório São Miguel, em Corumbá de Goiás. O sepultamento de mãe e filha está marcado para ocorrer na manhã desta terça-feira (30/11).





Processo





Em 2019, Wanderson foi preso pelo crime de tentativa de feminicídio contra uma mulher, cunhada do pai dele. Como consta nos autos do processo, a vítima recebeu diversos golpes de faca nas costas. O caso aconteceu em 8 de dezembro de 2019 em Goianápolis/GO. A discussão começou após Wanderson chegar em casa alcoolizado e sob efeito de drogas. Na casa, ele ameaçou a mulher, ordenando que a mulher entrasse em um quarto com ele





Após a negativa, o homem desferiu os golpes de faca e a arma branca utilizada acabou quebrando, motivo pelo qual Wanderson fugiu pulando os muros e se escondendo em uma residência próxima. Ele ficou preso na Unidade Prisional de Goianópolis, mas ganhou a liberdade em março de 2020.