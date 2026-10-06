Paula Burlamaqui fala da recuperação após cirurgia no ombro e comenta crítica de Marina Lima

A atriz ainda falou sobre uma declaração que deu a respeito do envelhecimento durante sua participação no podcast "Vozes do Retiro". Na ocasião, Paula afirmou que não via nada de positivo no processo e chegou a descrevê-lo como um castigo. A fala teve grande repercussão nas redes sociais e recebeu críticas da cantora Marina Lima, que classificou a fala como uma tolice e disse sentir pena da atriz. Foto: Reprodução / Instagram