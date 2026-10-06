Celebridades e TV
Paula Burlamaqui fala da recuperação após cirurgia no ombro e comenta crítica de Marina Lima
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Em entrevista ao Jornal O Globo, Paula contou que já retirou os pontos e que o procedimento transcorreu bem. A recuperação prevê quatro meses de uso de tipoia, sem exercícios físicos e sem movimentação do braço, com analgésicos para controlar a dor, e a fisioterapia só terá início depois desse período. Foto: Reprodução / Instagram
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Depois do acidente, Paula publicou um vídeo nas redes sociais para alertar sobre os riscos de quedas no banheiro. A atriz recomendou a instalação de tapetes e fitas antiderrapantes e disse que ninguém pensa nesse risco até que o acidente aconteça. Após a recuperação, ela pretende voltar aos palcos. Na televisão, seu trabalho mais recente foi na novela "Êta Mundo Melhor!". Foto: Reprodução / Instagram
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A atriz também passou por uma cirurgia no quadril e também relatou dificuldades relacionadas aos sintomas da menopausa, que, segundo ela, têm pouca informação disponível.Paula contou que passou cerca de dois anos acreditando que tinha depressão e chegou a tomar medicamentos antes de procurar uma endocrinologista, que indicou a reposição hormonal. Foto: Reprodução / Instagram
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A atriz ainda falou sobre uma declaração que deu a respeito do envelhecimento durante sua participação no podcast "Vozes do Retiro". Na ocasião, Paula afirmou que não via nada de positivo no processo e chegou a descrevê-lo como um castigo. A fala teve grande repercussão nas redes sociais e recebeu críticas da cantora Marina Lima, que classificou a fala como uma tolice e disse sentir pena da atriz. Foto: Reprodução / Instagram
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Pela primeira vez, Paula comentou publicamente a repercussão da declaração e reconheceu que exagerou. Ela classificou a frase como pesada e explicou que falou a partir da própria experiência com o envelhecimento, citando sintomas como calores, mudanças de humor, perda de sono e irritação. A atriz também afirmou que respeita Marina Lima, elogiou a carreira da cantora e disse esperar que sua própria opinião seja respeitada. Foto: Reprodução / Instagram
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Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, em 2 de fevereiro de 1967, Paula Burlamaqui venceu o concurso Garota do Fantástico em 1987 e, em 1989, atuou em "O Sexo dos Anjos", da TV Globo. Depois de atuar em mais algumas novelas na emissora, foi para a Band, onde participou das produções "Perdidos de Amor" e "Serras Azuis". Foto: Divulgação / TV Globo
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De volta à TV Globo, Paula participou de novelas e séries como "Uga-Uga", "Sabor da Paixão", "América", "O Profeta", "A Favorita", "Avenida Brasil", "Joia Rara", "A Regra do Jogo", "Órfãos da Terra" e "Elas por Elas". No cinema, a atriz também recebeu reconhecimento por seu trabalho em "Por Trás do Céu", filme pelo qual ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival Cine PE, em 2016. Foto: Divulgação TV Globo
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