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Celebridades e TV

Paula Burlamaqui fala da recuperação após cirurgia no ombro e comenta crítica de Marina Lima

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Redação Flipar
  • Em entrevista ao Jornal O Globo, Paula contou que já retirou os pontos e que o procedimento transcorreu bem. A recuperação prevê quatro meses de uso de tipoia, sem exercícios físicos e sem movimentação do braço, com analgésicos para controlar a dor, e a fisioterapia só terá início depois desse período.
    Em entrevista ao Jornal O Globo, Paula contou que já retirou os pontos e que o procedimento transcorreu bem. A recuperação prevê quatro meses de uso de tipoia, sem exercícios físicos e sem movimentação do braço, com analgésicos para controlar a dor, e a fisioterapia só terá início depois desse período. Foto: Reprodução / Instagram
  • Depois do acidente, Paula publicou um vídeo nas redes sociais para alertar sobre os riscos de quedas no banheiro. A atriz recomendou a instalação de tapetes e fitas antiderrapantes e disse que ninguém pensa nesse risco até que o acidente aconteça. Após a recuperação, ela pretende voltar aos palcos. Na televisão, seu trabalho mais recente foi na novela
    Depois do acidente, Paula publicou um vídeo nas redes sociais para alertar sobre os riscos de quedas no banheiro. A atriz recomendou a instalação de tapetes e fitas antiderrapantes e disse que ninguém pensa nesse risco até que o acidente aconteça. Após a recuperação, ela pretende voltar aos palcos. Na televisão, seu trabalho mais recente foi na novela "Êta Mundo Melhor!". Foto: Reprodução / Instagram
  • A atriz também passou por uma cirurgia no quadril e também relatou dificuldades relacionadas aos sintomas da menopausa, que, segundo ela, têm pouca informação disponível.Paula contou que passou cerca de dois anos acreditando que tinha depressão e chegou a tomar medicamentos antes de procurar uma endocrinologista, que indicou a reposição hormonal.
    A atriz também passou por uma cirurgia no quadril e também relatou dificuldades relacionadas aos sintomas da menopausa, que, segundo ela, têm pouca informação disponível.Paula contou que passou cerca de dois anos acreditando que tinha depressão e chegou a tomar medicamentos antes de procurar uma endocrinologista, que indicou a reposição hormonal. Foto: Reprodução / Instagram
  • A atriz ainda falou sobre uma declaração que deu a respeito do envelhecimento durante sua participação no podcast
    A atriz ainda falou sobre uma declaração que deu a respeito do envelhecimento durante sua participação no podcast "Vozes do Retiro". Na ocasião, Paula afirmou que não via nada de positivo no processo e chegou a descrevê-lo como um castigo. A fala teve grande repercussão nas redes sociais e recebeu críticas da cantora Marina Lima, que classificou a fala como uma tolice e disse sentir pena da atriz. Foto: Reprodução / Instagram
  • Pela primeira vez, Paula comentou publicamente a repercussão da declaração e reconheceu que exagerou. Ela classificou a frase como pesada e explicou que falou a partir da própria experiência com o envelhecimento, citando sintomas como calores, mudanças de humor, perda de sono e irritação. A atriz também afirmou que respeita Marina Lima, elogiou a carreira da cantora e disse esperar que sua própria opinião seja respeitada.
    Pela primeira vez, Paula comentou publicamente a repercussão da declaração e reconheceu que exagerou. Ela classificou a frase como pesada e explicou que falou a partir da própria experiência com o envelhecimento, citando sintomas como calores, mudanças de humor, perda de sono e irritação. A atriz também afirmou que respeita Marina Lima, elogiou a carreira da cantora e disse esperar que sua própria opinião seja respeitada. Foto: Reprodução / Instagram
  • Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, em 2 de fevereiro de 1967, Paula Burlamaqui venceu o concurso Garota do Fantástico em 1987 e, em 1989, atuou em
    Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, em 2 de fevereiro de 1967, Paula Burlamaqui venceu o concurso Garota do Fantástico em 1987 e, em 1989, atuou em "O Sexo dos Anjos", da TV Globo. Depois de atuar em mais algumas novelas na emissora, foi para a Band, onde participou das produções "Perdidos de Amor" e "Serras Azuis". Foto: Divulgação / TV Globo
  • De volta à TV Globo, Paula participou de novelas e séries como
    De volta à TV Globo, Paula participou de novelas e séries como "Uga-Uga", "Sabor da Paixão", "América", "O Profeta", "A Favorita", "Avenida Brasil", "Joia Rara", "A Regra do Jogo", "Órfãos da Terra" e "Elas por Elas". No cinema, a atriz também recebeu reconhecimento por seu trabalho em "Por Trás do Céu", filme pelo qual ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival Cine PE, em 2016. Foto: Divulgação TV Globo
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