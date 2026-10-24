Trading ao Vivo Agora no Mesmo Aplicativo Utilizado pelos Clientes para Abrir e Depositar Fundos em Contas

LONDRES, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) expandiu o trading em tempo real no aplicativo da EBC, reunindo gestão de contas, ferramentas de financiamento e execução de operações em uma única plataforma móvel. Introduzido em etapas no dia 14 de setembro de 2026, o recurso de trading foi posteriormente estendido a outros mercados, com uma nova implementação registrada no dia 21 de outubro. O acesso continua sujeito à localização de cada cliente, à elegibilidade da conta e à entidade da EBC que presta o serviço.

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“Nossa missão é ajudar nossos clientes a negociar melhor, tornando nossa plataforma acessível a qualquer momento e em qualquer lugar. O aplicativo da EBC agora viabiliza que eles monitorem contas, acompanhem o status das ordens e gerenciem a exposição sem precisar alternar entre várias plataformas. A união dessas funções deve facilitar a gestão diária da contas e manter os riscos e as responsabilidades de negociação claros", disse Andria Phiniefs, Diretora de Marketing do EBC Financial Group.

O que os clientes podem fazer no aplicativo

Os clientes podem visualizar cotações em tempo real e negociar contratos por diferença (CFDs), para que possam assumir uma posição em relação às variações de preço sem possuir o ativo subjacente, em mais de 300 pares de Forex, commodities, índices, ações e fundos negociados na exchange. Eles podem enviar ordens a mercado, executadas pelo preço atual, ou ordens pendentes, executadas apenas se o preço atingir um nível escolhido por eles. Eles também podem definir níveis de take-profit e stop-loss, que fecham uma posição automaticamente em um ganho ou perda escolhido, cancelar ordens e fechar várias posições com um único toque.

Com essas ferramentas os traders podem definir os limites antes da realização de uma negociação, o que é importante porque os CFDs são negociados com margem. A alavancagem amplia tanto os ganhos quanto as perdas, e as perdas podem exceder os depósitos. Um stop loss também não é uma garantia. Nos mercados dinâmicos, os preços podem ultrapassar um nível escolhido, um movimento conhecido como gap, e a ordem pode então ser executada a um preço pior. As ferramentas de ordens, apresentadas

quando a EBC lançou o aplicativo em julho, existem para dar aos traders um controle mais claro sobre sua exposição, não para eliminar esse risco.

Um único aplicativo, da abertura da conta à negociação

A EBC lançou o aplicativo EBC em 7 de julho de 2026 como uma plataforma de gestão de contas. Os clientes já podiam abrir uma conta e concluir a verificação de identidade no aplicativo, fazer depósitos e saques e acessar o suporte multilíngue 24h. Eles também podiam alternar entre contas, com fundos, posições e atividades de negociação sincronizados em tempo real. Com a adição do trading em tempo real, o mesmo aplicativo agora abrange a etapa final da abertura de uma operação.

O que acontece depois do toque

Por meio do Mecanismo de Roteamento Inteligente de Ordens do grupo, mais de 87,6% das ordens da EBC são executadas a um preço melhor do que o solicitado. Em outras palavras, essas ordens foram executadas a um preço mais favorável para o cliente do que o cotado quando enviadas. O ambiente de trading da EBC tem uma velocidade média de execução de 20 ms, capacidade de processamento de 1.000 ordens por segundo e 98,75% de estabilidade do sistema, com o apoio de servidores privados de linha alugada de Nível 4 em cinco centros financeiros globais e 30 data centers em todo o mundo.

Os preços são baseados em mais de 50 provedores de liquidez bancários e não bancários, incluindo J.P. Morgan, UBS, Barclays e Goldman Sachs. A EBC oferece spreads ECN brutos a partir de 0,0 pips, onde o spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, e cinco níveis de profundidade de mercado, que mostram os preços e volumes disponíveis além da melhor cotação.

Disponibilidade do aplicativo da EBC

O aplicativo da EBC, fornecido pelo EBC Financial Group (SVG) LLC, está disponível para iOS e Android na página de download oficial em https://www.ebc.com/mobile. A funcionalidade de trading, os instrumentos e os serviços de conta estão sujeitos aos requisitos locais aplicáveis e à elegibilidade do cliente.

A negociação de Forex e CFDs com margem envolve riscos significativos, incluindo a possibilidade de perdas rápidas. As ordens de stop loss podem ajudar a gerenciar a exposição, mas não podem garantir a execução a um preço específico. As proteções disponíveis para os clientes, incluindo quaisquer limites de perdas, dependem da sua entidade contratante, da classificação da conta e das regras aplicáveis.

Para mais informações, visite o EBC: www.ebc.com.

Isenção de responsabilidade: Este material é para fins de informação e não se trata de uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades ("EBC"). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário. Estatísticas ou desempenho de investimento passados não são uma garantia de desempenho futuro. O EBC não é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o EBC Financial Group



Fundado em Londres e nomeado "Melhor Corretora Global" pela World Finance durante quatro anos consecutivos, o EBC Financial Group opera entidades reguladas pela FCA, ASIC, CIMA e FSCA, atendendo a mais de 8 milhões de usuários cadastrados em mais de 100 países e regiões. Parceiro oficial do FC Barcelona, o EBC também promove a educação financeira em colaboração com o Departamento de Economia da Universidade de Oxford, o programa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas e diversas instituições de caridade infantis em todo o mundo por meio de sua instituição de caridade, a EBC Group Foundation.

Contato com a Mídia:

Faiz Alavi Sulaiman

Executivo Sênior de Relações Públicas Globais

faiz.sulaiman@ebc.com

Aldric Tinker

Líder de Relações Públicas Globais

aldric.tinker@ebc.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9852575)