Doação de sangue: novas regras facilitam para quem tem tatuagem e mais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Novas regras para doação de sangue entraram em vigor no Brasil nessa quarta-feira (30/9), reduzindo o tempo de impedimento para doadores em diversas situações. A atualização, estabelecida pelo Ministério da Saúde em julho, reformula os critérios para proteger tanto quem doa quanto quem recebe o sangue.

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As novas regras levaram o termo “doação” à lista dos mais buscados pelo Google Brasil nesta quinta-feira (1º/10). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 20 horas.

As mudanças incluem prazos menores para quem fez tatuagem e esclarecimentos sobre o uso de medicamentos como Ozempic. A norma também permite que doadores habituais possam continuar contribuindo após os 70 anos.

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Tatuagem e procedimentos estéticos

Uma das principais alterações afeta pessoas com tatuagens, piercings ou que realizaram procedimentos estéticos invasivos. O prazo para poder doar sangue foi reduzido para sete dias, desde que seja possível avaliar a segurança do procedimento realizado.

Se as condições de segurança não puderem ser comprovadas, o impedimento sobe para quatro meses. A regra vale para tatuagem, acupuntura, maquiagem definitiva e aplicações de botox, preenchimentos ou microagulhamento. Para quem possui piercing na boca ou na região genital, a doação só é permitida quatro meses após a retirada do acessório.

Uso de medicamentos como Ozempic

As novas diretrizes abordam o uso de medicamentos injetáveis agonistas de GLP-1, como Ozempic e Mounjaro. O uso do remédio, por si só, não impede a doação. A restrição de quatro meses se aplica apenas a quem compartilhou o dispositivo de aplicação.

Isso significa que pacientes em tratamento com semaglutida não se tornam automaticamente inaptos. Contudo, o uso de qualquer medicamento será avaliado individualmente durante a triagem, considerando a substância e a condição clínica que motivou a prescrição.

Outras atualizações importantes

As regras foram atualizadas para outras situações, definindo novos períodos de inaptidão. Veja os principais pontos:

Pessoas com mais de 70 anos : doadores de repetição podem continuar doando após essa idade, mas precisam de uma avaliação médica no serviço de hemoterapia;

Endoscopia: quem realizou o procedimento deve aguardar quatro meses para doar;

Anabolizantes: o uso de hormônios injetáveis sem prescrição médica impede a doação por quatro meses após a última aplicação;

Malária: o deslocamento para áreas endêmicas ou a exposição a matas em regiões de risco exige um aguardo de 30 dias. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que continua valendo

A decisão final sobre a aptidão para doar sangue ainda ocorre na triagem clínica, por meio de uma entrevista individual. A regra geral de peso mínimo de 50 kg continua. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalo de dois meses, enquanto mulheres podem fazer até três doações anuais, com intervalo de três meses.