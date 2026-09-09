Seis tipos de sangue estão em nível crítico ou de alerta em Minas

Os estoques de seis dos oito tipos sanguíneos acompanhados pela Fundação Hemominas estão em níveis críticos ou de alerta em Minas Gerais. Na atualização mais recente, divulgada na terça-feira (8/9), os tipos O positivo (O+) e O negativo (O-) permaneciam em situação crítica, enquanto A positivo (A+), A negativo (A-), B positivo (B+) e B negativo (B-) estavam em alerta. Apenas o AB positivo (AB+) era classificado como estável e o AB negativo (AB-), como adequado.

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Embora os estoques tenham apresentado melhora nas últimas semanas, segundo a Hemominas, o quadro ainda exige atenção. A situação é agravada pelo descompasso entre a quantidade de pessoas que doam sangue e a demanda dos hospitais. Dados apresentados pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, mostram que o número de candidatos à doação praticamente não mudou entre 2019 e 2025, enquanto a necessidade de transfusões aumentou no período.

Em 2019, foram registrados 348.158 candidatos à doação em Minas. Seis anos depois, em 2025, foram 348.112, apenas 46 a menos. Para Baccheretti, a estabilidade não acompanha o crescimento da demanda por sangue na rede de saúde.

"Hoje a gente vê uma relação de aumento de necessidade de sangue com uma estabilização do número de doadores", afirmou o secretário à reportagem.

A Fundação Hemominas coletou 281.928 bolsas de sangue em 2025, uma média de aproximadamente 24 mil bolsas por mês. A partir desse material, foram produzidos 778.822 hemocomponentes, como concentrados de hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado.

Uma única doação pode beneficiar até quatro pacientes, já que o sangue é separado em diferentes componentes.

A rede é responsável por mais de 95% da cobertura hemoterápica de Minas e atende hospitais e pacientes em praticamente todo o estado.

O positivo e O negativo seguem críticos

O tipo O negativo é considerado doador universal de hemácias e tem utilização importante em atendimentos de emergência, principalmente quando é necessário realizar uma transfusão rapidamente e não há tempo para concluir a identificação do tipo sanguíneo do paciente.

Os dois tipos O, no entanto, permanecem na faixa mais preocupante do estoque. Na atualização de 8 de setembro, O+ e O- estavam classificados como críticos.

O A+ apresentou melhora nas últimas semanas. Em 27 de agosto, o tipo estava em nível crítico e passou para a classificação de alerta na atualização mais recente. A mudança, contudo, não alterou o quadro geral: seis dos oito tipos sanguíneos ainda não estão em situação considerada segura.

A Hemominas ressalta que os estoques variam diariamente. As bolsas são utilizadas continuamente em hospitais para atender situações de urgência e emergência, cirurgias, tratamentos oncológicos, transplantes e outros procedimentos.

Por isso, uma melhora pontual não significa que o abastecimento esteja normalizado. A orientação da Fundação é que as doações continuem sendo feitas regularmente.

Mais cirurgias, mesma quantidade de doadores

O aumento da demanda por sangue é relacionado, segundo Baccheretti, principalmente à expansão dos procedimentos realizados pela rede pública e ao envelhecimento da população.

De acordo com o secretário, Minas Gerais atualmente realiza cerca do dobro de cirurgias eletivas que realizava há alguns anos. Ele cita também o crescimento da demanda na oncologia e o aumento da presença de pacientes idosos, que podem apresentar anemias, doenças crônicas e cânceres que exigem transfusões.

O cenário cria uma pressão adicional sobre os estoques. Se a quantidade de doadores permanece estável enquanto aumenta o número de procedimentos e pacientes que podem precisar de transfusão, a margem de segurança tende a diminuir.

Segundo os dados apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde, Minas está próximo de 1% da população como doadores habituais. A referência citada pela Hemominas é de 3%.



O secretário defende que o estado chegue a pelo menos 2% de doadores habituais para ampliar a margem de segurança dos estoques.

Cirurgias eletivas podem ser afetadas

A situação dos estoques também pode ter impacto sobre o planejamento dos hospitais.

Segundo o secretário, não há previsão de deixar pacientes em situação de emergência sem sangue, porque a Hemominas acompanha os estoques e faz a distribuição dos hemocomponentes entre as unidades.

O cenário é diferente para procedimentos que podem ser programados. Cirurgias eletivas podem ser adiadas ou canceladas temporariamente quando a disponibilidade de sangue não é suficiente para garantir a segurança do atendimento.

"Já aconteceu em alguns hospitais da gente precisar cancelar a cirurgia por falta de hemoderivado", afirmou Baccheretti.

Férias e feriados reduzem doações

Além da diferença entre oferta e demanda, o número de doações sofre influência de períodos específicos do ano. Baccheretti cita as férias escolares e os grandes feriados como momentos em que a procura pelos postos de coleta costuma diminuir.

Julho, por exemplo, é apontado como um período de redução nas doações. Agosto e setembro também podem ser mais difíceis para os estoques, em razão do período posterior às férias escolares.

O mesmo ocorre no início do ano, após as férias de dezembro e janeiro.

A questão é especialmente relevante porque a utilização do sangue pelos hospitais não acompanha necessariamente essa sazonalidade. As transfusões continuam sendo necessárias diariamente, independentemente do período de férias ou de feriados.

Doação depende de participação regular

A manutenção dos estoques depende da entrada contínua de novas bolsas. Como o sangue não pode ser produzido artificialmente nem substituído por outro produto, períodos de baixa nas doações podem comprometer a capacidade de resposta da rede.

A Hemominas destaca que a necessidade não se limita às emergências. O sangue é utilizado diariamente em cirurgias, tratamentos contra o câncer, transplantes e diversos outros procedimentos.

De forma geral, podem doar pessoas de 16 a 69 anos que estejam em boas condições de saúde e pesem mais de 50 quilos, respeitados os critérios específicos para cada faixa etária.

Também é necessário estar alimentado e descansado e apresentar documento oficial de identificação. Todos os candidatos passam por uma triagem antes da coleta.

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