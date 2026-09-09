Transplante capilar exige tratamento a longo prazo, lembra médica

O cabelo pode afetar a autoestima em homens e mulheres e, mesmo após intervenções estéticas, a saúde capilar merece atenção. Os procedimentos de transplante e implante capilar podem ser indicados em casos como calvície, alopecia androgenética, rarefação capilar (afinamento dos fios), "testa alta" ou até a presença de cicatrizes no couro cabeludo.

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O transplante capilar é uma técnica em que as raízes do cabelo (unidades foliculares) do paciente são retiradas para serem transplantadas em outra área. Já no segundo, os fios são sintéticos e implantados diretamente no couro cabeludo. Uma vez que os fios implantados não são originalmente do paciente, há um maior risco de rejeição.

Para esclarecer sobre os possíveis efeitos adversos, em entrevista para o Estado de Minas, a diretora médica de transplantes da Werfen na América Latina, Sílvia Casas, tira as principais dúvidas em relação aos cuidados no pós-operatório.



Depois de realizado o procedimento, quais são os principais desafios que o paciente enfrenta para garantir que o órgão continue funcionando bem?



O principal desafio é encontrar um equilíbrio: precisamos reduzir a resposta do sistema imunológico para evitar a rejeição, mas sem deixar o paciente excessivamente vulnerável a infecções. Por isso, é fundamental tomar os medicamentos imunossupressores exatamente como prescritos, comparecer às consultas e realizar os exames de acompanhamento.







Segundo Sílvia, as ferramentas atuais permitem acompanhar o paciente com muito mais precisão Arquivo pessoal





Também é importante controlar pressão arterial, diabetes, colesterol, peso e outros fatores cardiovasculares, além de manter vacinação e hábitos de vida saudáveis. A adesão ao tratamento é uma das medidas mais importantes para preservar a função do órgão e a qualidade de vida a longo prazo.



Quais são os sinais de alerta que podem indicar rejeição do órgão ou uma infecção, e por que a identificação precoce é tão importante?



Os sinais variam conforme o órgão transplantado e, muitas vezes, a rejeição pode não causar sintomas no início. Por isso, os exames de rotina são tão importantes. Febre, calafrios, cansaço importante, falta de ar, dor ou alteração na região do transplante, redução da urina, inchaço ou alterações inesperadas nos exames podem indicar uma complicação e precisam ser avaliados pela equipe médica.

A identificação precoce permite investigar rapidamente a causa e iniciar o tratamento adequado. Isso pode evitar uma piora da função do órgão e, em alguns casos, até a perda do transplante.



Qual é o papel do acompanhamento laboratorial no pós-transplante e como os exames ajudam os médicos a tomar decisões mais precisas sobre o tratamento?



Os exames funcionam como uma espécie de “painel de controle” do paciente transplantado. Eles permitem acompanhar a função do órgão, identificar sinais de rejeição ou infecção e verificar possíveis efeitos adversos dos medicamentos.

Também podemos medir a concentração de alguns imunossupressores no sangue, ajudando a ajustar a dose: uma quantidade insuficiente pode aumentar o risco de rejeição, enquanto uma quantidade excessiva pode aumentar toxicidade e infecções.

O acompanhamento é individualizado e muda conforme o tipo de órgão, o tempo desde o transplante, as condições clínicas e os medicamentos usados.



Mesmo com um transplante bem-sucedido, o paciente precisa manter cuidados e acompanhamento pelo resto da vida? O que muda na rotina depois da cirurgia?



Sim. O transplante não é considerado uma cura definitiva, mas um tratamento que pode proporcionar muitos anos de vida e melhor qualidade de vida. O acompanhamento médico continua por toda a vida, embora sua frequência possa diminuir quando o paciente está estável.

Os medicamentos imunossupressores geralmente precisam ser mantidos continuamente, mesmo quando a pessoa se sente perfeitamente bem. Com o tempo, muitos pacientes retomam trabalho, exercícios físicos, vida social e outras atividades normalmente.

A grande mudança é incorporar os medicamentos, consultas e exames à rotina e aprender a reconhecer situações que exigem contato rápido com a equipe de transplante.



Quais são hoje os principais fatores que podem comprometer os resultados a longo prazo?



Entre os principais fatores estão a rejeição, infecções, efeitos adversos dos imunossupressores e doenças cardiovasculares e metabólicas, como hipertensão, diabetes e alterações do colesterol. Também são importantes a causa da doença que levou ao transplante, a idade e as condições gerais de saúde do paciente.

Um fator particularmente importante é a adesão ao tratamento: esquecer ou interromper medicamentos imunossupressores pode aumentar significativamente o risco de rejeição. Além disso, tabagismo, sedentarismo, obesidade e outros hábitos pouco saudáveis podem prejudicar os resultados. O acompanhamento contínuo permite identificar e tratar esses fatores precocemente.



De que maneira os avanços tecnológicos e da medicina estão tornando o acompanhamento dos pacientes transplantados mais seguro e personalizado?



Hoje, temos ferramentas que permitem acompanhar o paciente com muito mais precisão. Além dos exames laboratoriais tradicionais, avançamos na monitorização dos níveis dos imunossupressores, em métodos para detectar alterações do órgão antes que elas se tornem clinicamente evidentes e em técnicas de diagnóstico molecular e imunológico.

A medicina também está avançando em estratégias para individualizar a imunossupressão, buscando proteger o órgão sem causar imunossupressão excessiva. No Brasil, também vemos investimentos em logística, organização da rede e qualificação dos serviços de transplante. O objetivo é cada vez mais antecipar problemas, em vez de apenas tratá-los quando aparecem.



Existe a percepção de que o transplante representa o “fim” de um problema de saúde. O que as pessoas precisam entender sobre o longo processo de recuperação e adaptação que começa depois da cirurgia?



O transplante é um novo começo, não o ponto final. A cirurgia resolve uma etapa fundamental, mas o paciente passa a conviver com um tratamento de longo prazo. É necessário adaptar-se aos medicamentos, às consultas, aos exames e a alguns cuidados para reduzir o risco de infecções e outras complicações.

Também existe uma dimensão emocional: depois de passar pela espera e por uma cirurgia de grande porte, é natural haver medo, ansiedade ou insegurança. Com acompanhamento adequado, educação do paciente e apoio da família e da equipe multidisciplinar, essa adaptação pode ser muito positiva.



O Brasil bateu o recorde de mais de 30 mil transplantes. Diante desse avanço, quais são os próximos desafios para que mais pacientes não apenas recebam um órgão, mas tenham qualidade de vida e bons resultados a longo prazo?



O Brasil deu passos muito importantes, mas o desafio agora é transformar o aumento dos transplantes em resultados cada vez melhores a longo prazo. Isso significa reduzir desigualdades regionais, ampliar a identificação e efetivação de potenciais doadores, melhorar a logística e fortalecer o acompanhamento pós-transplante.

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Também precisamos garantir acesso contínuo aos medicamentos, exames e equipes especializadas, especialmente para pacientes que vivem longe dos grandes centros. O objetivo não deve ser apenas aumentar o número de cirurgias, mas garantir que o paciente permaneça saudável, com boa função do órgão e qualidade de vida por muitos anos.