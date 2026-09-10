Campanhas ampliam conscientização sobre doação de sangue

A doação de sangue é um recurso indispensável para o atendimento de pacientes em cirurgias, transplantes, emergências e diversas outras condições de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, uma única doação pode beneficiar várias pessoas, já que o sangue coletado é separado em diferentes componentes utilizados conforme a necessidade de cada paciente. A doação regular também é fundamental para manter os estoques dos hemocentros em níveis seguros ao longo do ano.

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Em Minas Gerais, a Fundação Hemominas frequentemente reforça a necessidade de doações constantes para garantir o atendimento à rede hospitalar do estado. Nesse contexto, campanhas promovidas por empresas, instituições e organizações sociais têm desempenhado papel importante na conscientização da população e na ampliação do número de doadores. Além de facilitar o acesso à informação, essas iniciativas ajudam a estimular a doação voluntária e recorrente, considerada essencial para assegurar o abastecimento dos bancos de sangue.

Como parte desse esforço coletivo, o Instituto Credicom, em parceria com a Fundação Hemominas, realizou em agosto a sétima edição de sua campanha de doação de sangue voltada aos colaboradores da cooperativa. A ação registrou mais de 70 pessoas cadastradas. Após a triagem realizada pela equipe da Hemominas, 45 candidatos efetivaram a doação.

O volume coletado tem potencial para beneficiar até 180 pessoas, considerando o fracionamento do sangue em diferentes componentes utilizados em diversos tratamentos. A iniciativa também registrou aumento de 5% no número de cadastros em comparação com a edição anterior, indicando maior engajamento dos participantes.

“A doação de sangue é um gesto voluntário que gera um impacto enorme na vida de quem precisa de transfusões e tratamentos. Iniciativas de conscientização ajudam a fortalecer essa cultura de solidariedade e ampliam o número de pessoas dispostas a doar regularmente”, afirma o presidente do Sicoob Credicom, Dr. João Augusto Oliveira Fernandes.

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Ao reunir esforços de instituições de saúde, organizações e voluntários, campanhas de doação contribuem para ampliar a conscientização sobre o tema e reforçam a importância de manter um fluxo contínuo de doadores. A regularidade das doações é um dos fatores que ajudam a garantir a disponibilidade de sangue para atender pacientes que dependem desse recurso em todas as regiões do estado.