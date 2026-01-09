crédito: Doação de sangue: quem pode doar e onde encontrar postos de coleta

Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas, pois o material coletado é separado em diferentes componentes (como hemácias, plaquetas e plasma) que podem ser utilizados em diversos tratamentos. Mesmo com campanhas de incentivo, os estoques nos hemocentros de todo o país frequentemente operam em níveis de alerta, especialmente em feriados prolongados ou durante o inverno. O processo é rápido, seguro e essencial para atender pacientes em cirurgias de emergência, tratamentos de câncer e pessoas com doenças crônicas.

O gesto voluntário é fundamental para manter o sistema de saúde funcionando. Apesar da importância, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quem está apto a doar. Conhecer os requisitos básicos e os principais impedimentos ajuda a evitar deslocamentos desnecessários e a garantir que mais voluntários possam contribuir de forma eficaz.

Leia Mais

Quem pode doar sangue?

Para se tornar um doador, é preciso atender a alguns critérios simples definidos pelo Ministério da Saúde. O objetivo é garantir a segurança tanto de quem doa quanto de quem recebe o sangue. Confira os requisitos básicos:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização, e pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar se já tiverem feito uma doação antes dos 60 anos);

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar em boas condições de saúde;

Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior;

Estar alimentado, evitando comidas gordurosas nas 3 horas que antecedem a doação;

Apresentar documento de identificação oficial com foto.

É importante respeitar o intervalo entre as doações: homens devem aguardar 60 dias (no máximo 4 doações por ano) e mulheres, 90 dias (no máximo 3 doações por ano).

Existem também impedimentos temporários e definitivos. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, por exemplo, devem aguardar a recuperação completa antes de doar. Quem fez tatuagem ou piercing precisa esperar 12 meses.

Viagens para regiões com alta incidência de doenças como malária ou febre amarela também podem gerar um impedimento temporário. Já os impedimentos definitivos incluem pessoas que tiveram hepatite após os 10 anos de idade, quem possui doenças transmissíveis pelo sangue, como HIV e doença de Chagas, ou usuários de drogas ilícitas injetáveis.

Onde encontrar postos de coleta

Os postos de coleta de sangue estão disponíveis em todas as regiões do Brasil, geralmente vinculados a hospitais públicos e hemocentros estaduais ou municipais. Para encontrar o local mais próximo, consulte o site oficial do Ministério da Saúde ou faça uma busca online por "hemocentro" ou "doação de sangue" seguida do nome da sua cidade.

Muitos serviços de saúde também oferecem a possibilidade de agendar a doação pela internet ou por telefone. O agendamento ajuda a organizar o fluxo de pessoas e a reduzir o tempo de espera, tornando o processo mais cômodo para o voluntário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.