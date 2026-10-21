Morte de patriarca desenterra segredos de família em "Ao sabor das cinzas"

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Todo Natal, Seu Lauro (Everaldo Pontes) diz que aquele será o último. Dessa vez, ele tem razão. A cena de abertura de “Ao sabor das cinzas”, longa dirigido por Taciano Valério, apresenta uma família pernambucana reunida para celebrar a data. Rica, cercada por obras de arte e com um mordomo servindo taças de champanhe, a família parece distante.

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Em um plano-sequência, a câmera de um celular registra a comemoração na vertical, até que o patriarca intervém para ensinar a neta a filmar na horizontal. “É muito mais bonito”, diz o avô. A morte de Seu Lauro, dias depois, dá início ao conflito que movimenta o longa. “Ao sabor das cinzas” estreia no circuito comercial nesta quinta-feira (22/10), depois de ter sido exibido na Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro passado.



Quando uma assistente social telefona para a casa de Bethânia (Verônica Cavalcanti) para comunicar a morte do pai, Isadora (Isadora Gibson), filha de Bethânia, se antecipa à família. Ela vai ao hospital, autoriza a liberação do corpo e paga para que a funerária o leve à cidade onde nasceu.



A ideia para o filme surgiu em 2015, a partir de um argumento simples, conta Taciano Valério. Na primeira versão, duas irmãs entravam em conflito após a morte do pai. Uma morava em Recife e trabalhava como advogada; a outra vivia no interior e cuidava das coisas do patriarca. A disputa sobre o local do enterro seria o ponto de partida da história.



O projeto ficou guardado por alguns anos, até que, entre 2018 e 2019, o diretor chamou o parceiro de escrita Ivan Soares Santos para desenvolver o roteiro. “Começamos a incrementar, como se diz, colocar mais apelo no filme”, conta Valério.



EMBATE

Bethânia e a irmã, Laura (Maria Lima), entram em um embate sobre o destino do corpo, sem saber que Isadora já havia se antecipado e providenciado o traslado do avô. Enquanto uma defende que o pai seja enterrado em Caruaru, a outra quer que ele descanse em Campina Grande, cidade onde nasceu. Ao chegar ao hospital para autorizar a liberação, Bethânia descobre que o corpo já foi retirado com autorização da filha.



Enquanto isso, Isadora produz vídeos sobre os segredos da família. Ela decide romper o silêncio em torno da história do avô. Em uma conversa com um cúmplice, a jovem defende que chegou a hora de colocar tudo às claras. Afinal, como diz, a família gosta de guardar segredos e já passou da hora de revelá-los.



Aos poucos, a história de Seu Lauro ganha novos contornos, e a imagem do patriarca é colocada em questão. Para Taciano Valério, o filme discute a perversidade por trás de figuras capazes de conquistar a confiança e a simpatia das pessoas enquanto escondem outras facetas. “Nem todo sedutor é perverso, mas todo perverso é um sedutor”, afirma o diretor.



Para Valério, o filme discute a herança patriarcal e como ela está presente nas relações entre homens e mulheres. Isadora enfrenta o desafio de reconhecer essas marcas na própria família e lidar com o passado de alguém que ama. “Como denunciar alguém que fez parte de sua formação e por quem existe afeto?”, questiona o diretor.



CONFLITOS

Ao mesmo tempo em que os conflitos familiares se intensificam, dois funcionários da funerária protagonizam uma espécie de road movie durante o transporte do corpo. Lucas, que já trabalha no local, acompanha Renata, recém-chegada à funerária e que passa a ouvir o morto conversar com ela.



A relação entre os dois ganha contornos de romance e funciona como um respiro em meio à tensão da trama. “Estão ali se enamorando, se conhecendo, se paquerando. Ele existe também como alívio da narrativa”, conta o diretor.



Valério diz recorrer ao realismo fantástico para criar uma ruptura na narrativa e aproximar a história de questões contemporâneas, como a morte e a necropolítica. A estratégia também ajuda a construir Seu Lauro como um personagem que conquista a simpatia do público antes de revelar outras facetas.



“As pessoas se identificam com ele porque é muito engraçado. Depois, quando descobrem quem ele é, isso causa raiva. A gente tem que entender que esse perverso é muito sedutor”, afirma o diretor.



Dez anos depois de começar a escrever o argumento, Taciano vê o filme chegar ao circuito comercial com uma mistura de alegria e melancolia. “Existe uma alegria, mas existe também uma tragédia nessa alegria. Alegre porque a obra está feita. E melancólico porque não é uma ficção. Ele está muito mais próximo da realidade do que nunca. A gente fica melancólico porque não dá para assistir como ficção”, diz.

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“AO SABOR DAS CINZAS”

(Brasil, 2026, 84 minutos.) Direção: Taciano Valério. Com Everaldo Pontes, Verônica Cavalcanti, Maria Lima, Isadora Gibson e Bruno Goya. Estreia nesta quinta-feira (22/10), no Cine Belas Artes (Sala 1, 13h50).