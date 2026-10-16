Um acordo de US$ 22 bilhões coloca FOX e Roku no centro de uma movimentação no streaming: aprovação dos acionistas abre caminho para ampliar a atuação do grupo

A compra da Roku pela FOX Corp. avançou com a aprovação dos acionistas de ambas as companhias para o negócio avaliado em 22 bilhões de dólares. A negociação busca reforçar a atuação da FOX no mercado de streaming e ampliar sua fatia no setor de publicidade digital.

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A proposta obteve adesão expressiva entre os investidores da FOX. Titulares de ações ordinárias Classe B com direito a voto registraram 99,9% de aprovação, somando 197,4 milhões de votos favoráveis, 71.891 contrários e 45.001 abstenções. A Roku ainda precisa apresentar os resultados oficiais da votação à Comissão de Bolsa e Valores dos Estados Unidos (SEC).

Detalhes financeiros e prazos

A oferta anunciada em junho de 2026 fixou o valor de 160 dólares por ação da Roku. O pagamento envolve cerca de 14,2 bilhões de dólares em dinheiro, enquanto a quantia restante prevê a entrega de ações ordinárias Classe A da FOX. A expectativa da empresa aponta para a conclusão da compra no primeiro semestre de 2027, caso receba os devidos avais oficiais.

Revisão regulatória e planos estratégicos

O processo ainda depende de aprovação governamental nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça solicitou documentos complementares no mês passado, ação que estendeu o prazo de espera fixado pela lei antitruste. As duas organizações precisam atender às exigências para finalizar a transação.

A união visa fortalecer serviços gratuitos sustentados por anúncios, como Tubi e Roku Channel, com ampliação da presença em anúncios de vídeo e na distribuição de conteúdos sob demanda. A FOX garantiu que pretende manter a Roku como uma plataforma aberta e dar continuidade ao trabalho com parceiros comerciais.

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Anthony Wood, fundador e diretor executivo da Roku, conservará um papel importante na corporação resultante. Lachlan Murdoch, diretor executivo da FOX Corp., declarou previamente que a compra possibilita expandir o negócio rumo a setores com maior potencial de crescimento. Conforme noticiado pela "Variety", a integração pode alterar o mercado de streaming gratuito e intensificar a disputa entre as plataformas de vídeo digital.