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Fox compra a plataforma de streaming Roku por US$ 22 bilhões

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Repórter
15/06/2026 11:27

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O grupo americano Fox Corporation, controlado pela família Murdoch, anunciou nesta segunda-feira (15) um acordo definitivo para adquirir a plataforma de streaming Roku, em uma operação que avalia a empresa em 22 bilhões de dólares (111 bilhões de reais).

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"É um momento decisivo para a Fox", destacou em um comunicado o CEO do grupo, Lachlan Murdoch, sete anos após a Fox Corporation ter vendido grande parte de seus ativos relacionados ao entretenimento para a Disney, com o objetivo de se concentrar em esportes e notícias ao vivo. 

A Roku, que ganhou fama com a venda de decodificadores que permitiam conectar a televisão aos serviços de streaming, obtém agora a maior parte de suas receitas (91% no último trimestre) com publicidade e assinaturas de sua plataforma de vídeo sob demanda.

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max/jbo/LyS/ad/dga/fp/jc

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