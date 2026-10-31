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Marco Rubio nega apoio dos EUA à fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil

Marco Rubio esclarece que viagem não teve apoio oficial dos EUA; bastidores revelam detalhes sobre o voo particular articulado por aliado

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
31/10/2026 14:49 - atualizado em 31/10/2026 15:33

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Flávio Bolsonaro nos EUA: governo nega ajuda mas Trump autorizou entrada
Secretário de Estado Marco Rubio afirma que o governo dos EUA não facilitou a viagem de Flávio Bolsonaro ao país crédito: AFP

O secretário de Estado Marco Rubio afirmou na tarde deste sábado (31/10) que os Estados Unidos não facilitaram a fuga do senador Flávio Bolsonaro. O parlamentar desembarcou em Miami na quarta-feira (28/10), depois de ser derrotado nas urnas na eleição presidencial vencida pelo presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A declaração ocorreu durante entrevista coletiva nas reuniões pré-G20 realizadas em Atlanta. Rubio garantiu a ausência de envolvimento direto do governo norte-americano nos procedimentos adotados pelo congressista brasileiro para sair do país.

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“Nós não facilitamos nada. Quer dizer, soubemos que ele chegou aos EUA. Ele já tinha um visto garantido. E o presidente tomou a decisão de permitir que ele entrasse no país. E nós permitimos. Mas não estávamos envolvidos em nenhum dos arranjos para ele sair do país. Pelo menos o governo dos EUA não estava envolvido diretamente em qualquer um dos movimentos que foram feitos”, disse.

Rubio, aliado de primeira hora de Donald Trump, explicou que o presidente norte-americano definiu a permissão de ingresso do senador. Flávio Bolsonaro obteve uma “parole”, benefício de liberdade incondicional concedido nas dependências da alfândega.

“Mas o presidente deixou claro que se ele chegasse a uma alfândega dos EUA que ele receberia uma ‘parole’ para entrar no país e ele recebeu”, reforçou o secretário, afirmando que a entrada autorizada aconteceu exatamente dessa forma.

Articulação do voo particular

Reportagens publicadas pelos jornais "The New York Times" e "The Wall Street Journal" informam que o estrategista político Jason Miller ajudou nos preparativos para o embarque na aeronave privada que conduziu o senador aos Estados Unidos.

Miller atua como assessor de comunicação de Donald Trump, faz parte do círculo de confiança do presidente republicano e trabalhou em campanhas presidenciais anteriores. O estrategista também mantém relação antiga com a família Bolsonaro.

Em agosto, o assessor retornou à Casa Branca para atuar na campanha republicana voltada para as eleições legislativas. Na estrutura governamental, Miller exerce um cargo chamado "special government employee", classificação direcionada a atribuições federais temporárias ou de escopo limitado.

Segundo "The Wall Street Journal", Miller integrou um pequeno grupo que dialogou com Eduardo Bolsonaro a fim de estruturar o trajeto em jato particular. A rota transferiu Flávio Bolsonaro da Argentina diretamente para a Flórida.

O planejamento do voo teve início na segunda-feira (26/10). A preparação começou logo após uma determinação da Justiça ordenar a retenção dos passaportes do senador.

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Uma fonte ligada à logística da operação confirmou ao "The New York Times" o envolvimento do assessor no agendamento do avião. Procurado pela equipe da publicação americana, Miller não quis comentar o assunto.

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