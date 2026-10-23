Após fim de casamento de 14 anos, Nívea Stelmann faz revelação sobre seus beijos em novelas: ‘Aproveitava’

Em 2016, participou da produção bíblica "A Terra Prometida", da TV Record. Seu último trabalho em novelas foi uma participação em "Verão 90", exibida em 2019 pela TV Globo. Na vida pessoal, Nívea Stelmann foi casada com o ator Mário Frias, com quem teve seu primeiro filho, Miguel. Foto: Divulgação/TV Record