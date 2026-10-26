WHOOP e Samuel Ross MBE revelam a Layer 2 do PROJECT TERRAIN

A WHOOP, marca voltada para a performance humana, anunciou hoje a Layer 2 do PROJECT TERRAIN — uma colaboração de longo prazo com o designer britânico Samuel Ross MBE e seu estúdio de design, o SR_A. Dando continuidade à primeira coleção, que teve todas as suas unidades esgotadas após o lançamento em março de 2026, a Layer 2 expande o PROJECT TERRAIN para uma nova fase, conectando estilo de vida e performance com foco em movimento, adaptabilidade e treinamento baseado em zonas de esforço.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261026321726/pt/

WHOOP and Samuel Ross MBE Unveil Layer 2 of PROJECT TERRAIN

Enquanto a primeira coleção do PROJECT TERRAIN explorava o cenário de grandes metrópoles e espaços modernos de treinamento, a Layer 2 aborda a performance por meio de materiais, silhuetas e tátilidade. Inspirando-se nas texturas, condições e na dinâmica do mundo natural, a coleção apresenta um sistema inédito de pulseiras WHOOP, vestuário técnico de fabricação italiana, peças de vestuário externo e acessórios, desenvolvidos para transitar entre ambientes urbanos e ao ar livre.

A performance vai além do esporte e da competição. Ela diz respeito à forma como nos movimentamos, nos recuperamos, nos adaptamos e continuamos fazendo aquilo que amamos. A WHOOP ajuda as pessoas a compreenderem melhor seus próprios corpos, permitindo escolhas mais inteligentes no esporte, na saúde e na vida.

Projetada para diferentes estados e condições, a Layer 2 incorpora a linguagem arquitetônica característica do SR_A em peças que unem materiais táteis, uma construção minuciosa e exigências técnicas. A coleção utiliza o terreno natural tanto como fonte de inspiração quanto como campo de testes, resultando em itens criados para oferecer alto desempenho em diversos ambientes.

"Eu sempre disse que nossa ambição na WHOOP é criar algo que seja, ao mesmo tempo, atraente e imperceptível", afirma Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP. "Nossa parceria com Samuel Ross eleva essa filosofia a um novo patamar. O PROJECT TERRAIN reflete o respeito que sempre nutrimos pelo bom design, bem como nossa convicção de que a tecnologia que você usa diariamente deve ser algo que você realmente goste de vestir."

“PROJECT TERRAIN é uma expressão de intensidade e resiliência, desenvolvida para aqueles que abraçam a exploração, a disciplina e a busca pelo desempenho”, afirmou Samuel Ross MBE, diretor criativo global da parceria WHOOP x SR_A. “Nossa segunda coleção inspira-se na transição entre ambientes urbanos densos e paisagens rurais vastas, criando peças funcionais que se adaptam a todas as cinco zonas de treinamento. Combinando tecidos técnicos excepcionais, uma construção precisa e silhuetas refinadas, a coleção equilibra desempenho com utilidade para o dia a dia. Em sua essência, PROJECT TERRAIN trata da criação de peças resilientes e com propósito, voltadas para aqueles que superam seus próprios limites.”

Coleção Layer 2 da PROJECT TERRAIN

A coleção de edição limitada Layer 2 inclui dois novos modelos de pulseiras para o WHOOP 5.0 e o WHOOP MG, além de uma linha de vestuário — incluindo peças de sobreposição — e acessórios, tanto masculinos quanto femininos. Os produtos variam de US$ 60 a US$ 650, com as pulseiras WHOOP custando US$ 99.

Detalhes da Coleção

Pulseiras para WHOOP 5.0 e WHOOP MG

PULSEIRAS ATLAS — US$ 99 / € 99 / £ 69

[Cores: Cinder, Volta]

Performance e Vestuário Esportivo

02 - JAQUETA TÉCNICA ACOLCHOADA (PUFFER) NOMAD — US$ 650 / € 749 / £ 639

[Cores: Onyx, Solstice]

02 CALÇA TÉCNICA JOGGER STRATA — US$ 130 / € 129 / £ 99

[Cores: Ash, Earth, Onyx]

02 - CAMISETA AJUSTADA TERRAIN - FEMININA — US$ 100 / € 99 / £ 69

[Cores: Onyx, Terra]

02 - CAMISETA AJUSTADA TERRAIN - MASCULINA — US$ 100 / € 99 / £ 69

[Cores: Onyx, Terra]

02 - SHORTS TÉCNICO STRATA — US$ 110 / € 119 / £ 89

[Cores: Ash, Earth, Onyx]

02 - GORRO (SCULLY) SUMMIT — US$ 60 / € 64 / £ 49

[Cor: Onyx]

02 - TOP DE PERFORMANCE FRAME — US$ 90 / € 89 / £ 69

[Cor: Terra]

02 - LEGGING DE PERFORMANCE FRAME — US$ 130 / € 129 / £ 99

[Cor: Terra]

“À medida que a tecnologia vestível se integra cada vez mais ao nosso modo de vida, surge a oportunidade de repensar como e onde ela é utilizada. Após o esgotamento da nossa coleção de estreia, PROJECT TERRAIN, a Layer 2 utiliza a tecnologia Any-Wear™ da WHOOP para explorar novas formas de posicionar sensores em peças de vestuário técnico — expandindo o conceito, que antes se limitava a roupas de performance, para incluir vestuário externo (outerwear) e peças para o dia a dia. Na SR_A, nossa proposta é aplicar o design thinking à próxima evolução da tecnologia vestível e às mudanças nos estilos de vida, combinando inovação em materiais, utilidade funcional e um design com propósito, a fim de criar produtos que transcendem as categorias convencionais. O PROJECT TERRAIN desafia as fronteiras tradicionais entre tecnologia, design de vestuário e a vida cotidiana”, afirmou Yi Ng, cofundador e CEO da SR_A.

PROJECT TERRAIN Layer 2 já está disponível em https://shop.whoop.com.

Para ver imagens da coleção, acesse o press kit digital aqui.

Sobre a WHOOP

A WHOOP oferece uma assinatura de dispositivo vestível para ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis ??e longas, ao liberar seu extraordinário potencial. Mediante um dispositivo vestível potente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com bateria de 14 dias de duração, a WHOOP proporciona orientações inteligentes de saúde referentes ao sono, recuperação, esforço, condicionamento físico e longevidade. A plataforma de saúde inclui um ECG aprovado pelo FDA, um recurso de longevidade Healthspan, informações sobre pressão arterial e análise de biomarcadores sanguíneos da Advanced Labs. Pesquisas mostram que pessoas que usam a WHOOP diariamente registram mais de 90 minutos adicionais de exercícios por semana, dormem em torno de duas horas a mais e têm uma variabilidade da frequência cardíaca 10% maior.

Com a confiança de milhões de usuários ao redor do mundo — incluindo atletas, líderes globais, operadores militares, executivos e artistas —, o WHOOP tornou-se um símbolo moderno de um estilo de vida disciplinado e intencional. Fundada em 2012, a empresa tem sede em Boston. A empresa já captou mais de US$ 950 milhões em capital de risco, realiza entregas em 56 países e opera em seis idiomas. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, visite whoop.com e conecte-se com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Sobre a SR_A

A SR_A é um ateliê de vestuário voltado para o fortalecimento do corpo.

O ateliê produz coleções sazonais sob medida, fundamentadas no artesanato, na inovação e na utilidade, além de realizar colaborações marcantes com líderes do setor, como o grupo LVMH, a Nike Inc. e a Apple.

Com sede em Londres, o ateliê foi cofundado em 2019 por Samuel Ross (MBE) e seu parceiro de negócios de longa data, Yi Ng.

Reconhecida por sua filosofia bem estruturada — que se baseia na expressão da arquitetura, na subversão cultural e na criação de peças profundamente funcionais para o dia a dia — a dedicação da SR_A em atender às necessidades do corpo humano resultou em diversos pedidos de patente e prêmios de reconhecimento global nos campos da moda e do design.

Entre os parceiros de varejo de longa data da SR_A, destacam-se a Dover Street Market e a BIOTOP Japan.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261026321726/pt/

Pippa Doyle

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