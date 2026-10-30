Robótica industrial: NACHI destaca eficiência energética

A busca por maior eficiência energética e sustentabilidade tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias para a indústria. Nesse cenário, a NACHI apresenta iniciativas voltadas à conservação de energia e à evolução de soluções de automação industrial, conforme seu Relatório Ambiental 2026.

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Entre as tecnologias destacadas está a unidade de economia de energia para o controlador robótico FD20, desenvolvida para reaproveitar energia regenerativa produzida durante a movimentação dos robôs.

Como funciona a recuperação de energia

Em sistemas convencionais, parte da energia regenerativa é dissipada na forma de calor por um resistor de descarga. A unidade apresentada pela NACHI permite armazenar essa energia em um capacitor e reutilizá-la nos movimentos do robô, contribuindo para reduzir o consumo elétrico durante a operação. O relatório também destaca o design compacto da unidade, adequado à instalação sobre controladores robóticos.

Exemplos de redução de consumo de 11% a 15%

Segundo o Relatório Ambiental 2026, a utilização da unidade de economia de energia proporcionou reduções aproximadas de 15% no modelo LPA180 e de 11% no SRA100HB, nas condições apresentadas. Os percentuais variam de acordo com o padrão de movimentação do robô e não representam um resultado garantido para todas as aplicações.

Automação e desenvolvimento sustentável

Além da recuperação de energia, a NACHI informa que busca conservar recursos por meio da redução do tamanho dos equipamentos e do aumento da velocidade operacional. A companhia também destaca o desenvolvimento do robô colaborativo MZS05, que combina recursos voltados à segurança, à produtividade e à precisão.

Com soluções para diferentes necessidades de automação, da indústria automotiva à fabricação de máquinas e equipamentos, a NACHI busca integrar avanços tecnológicos e eficiência no uso de recursos. A proposta é contribuir para processos industriais cada vez mais eficientes, alinhados às necessidades de produção e às iniciativas de sustentabilidade.

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Fonte: NACHI Environmental Report 2026 — seção “Development of environmentally friendly products / Robotics”.