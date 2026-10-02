Perfume nacional ganha destaque nas redes sociais

A perfumaria nacional vive um momento de crescimento. Nos últimos anos, marcas brasileiras passaram a investir em perfumes inspirados em grandes referências da perfumaria de nicho internacional, como o Sospiro Vibrato, Parfums de Marly Delina Exclusif e Creed Aventus. O movimento tem ampliado a oferta de alternativas que combinam qualidade, desempenho competitivo e preços mais acessíveis, acompanhando a crescente demanda de consumidores em busca de alternativas aos perfumes de nicho.

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Mais informados sobre notas olfativas, famílias aromáticas e performance, os consumidores passaram a comparar fragrâncias com mais frequência e a compartilhar suas experiências em redes sociais e plataformas especializadas. Esse comportamento contribuiu para ampliar a visibilidade de marcas nacionais e fortalecer o segmento da perfumaria inspirada.

Effervescent ganha destaque entre consumidores e influenciadores

Nesse cenário, um nome vem chamando a atenção: o Effervescent. Desenvolvido pela LAB 8 e inspirado no renomado Sospiro Vibrato, o lançamento ganhou grande repercussão após ser destacado por influenciadores especializados em perfumaria, como Matheus Ueta, Junior Barreiros e Luis Jordão, que o classificaram como uma das melhores inspirações da fragrância disponíveis atualmente no mercado brasileiro.

Entre os principais atributos apontados pelos criadores de conteúdo estão a elevada similaridade olfativa, a excelente fixação, a projeção equilibrada e o ótimo custo-benefício.

A repercussão nas redes sociais foi expressiva. Vídeos sobre o perfume já acumulam milhões de visualizações, com algumas publicações ultrapassando a marca de 3 milhões de views. Somente no último mês, foram divulgados mais de 2 mil conteúdos relacionados ao Effervescent, ampliando significativamente a visibilidade da fragrância e despertando o interesse de novos consumidores e influenciadores do segmento.

Perfume inspirado no Sospiro Vibrato alia desempenho e custo-benefício

O Effervescent pertence à família floral-amadeirada-almiscarada e foi desenvolvido como um perfume compartilhável, com alta concentração de essência e proposta voltada à alta fixação. Sua composição reúne notas de saída de toranja, bergamota, magnólia e jasmim; notas de coração de gengibre e acordes herbais; e notas de fundo de almíscar, raiz de orris, âmbar, patchouli e cedro.

A combinação entre notas cítricas, nuances amadeiradas e acordes almiscarados faz do Effervescent um dos perfumes nacionais inspirados no Sospiro Vibrato mais comentados por consumidores e especialistas em perfumaria. A fragrância também se destaca pela sofisticação, versatilidade e preço mais acessível, características recorrentes nas avaliações publicadas online.

O crescente interesse pelo Effervescent reflete uma tendência observada no mercado brasileiro de perfumaria. Atualmente, consumidores valorizam cada vez mais fragrâncias que entregam desempenho, identidade olfativa e excelente custo-benefício, impulsionando o crescimento de marcas nacionais especializadas em perfumes inspirados em referências internacionais.

Esse movimento evidencia o fortalecimento do mercado brasileiro de perfumes inspirados, segmento que vem conquistando cada vez mais consumidores em busca de fragrâncias de alta qualidade, desempenho e excelente custo-benefício.

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O Effervescent integra o portfólio da LAB 8, marca brasileira de perfumaria pertencente ao Grupo LF8. Fundada em 2019, a empresa atua no desenvolvimento, fabricação e comercialização de fragrâncias inspiradas em perfumes reconhecidos mundialmente. Com foco em qualidade, inovação e performance, a LAB 8 tem como propósito tornar a perfumaria de alto padrão cada vez mais acessível aos consumidores brasileiros, ampliando continuamente seu portfólio de perfumes inspirados em grandes referências da perfumaria internacional.