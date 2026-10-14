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Empresários preveem ‘um ano de namoro’ com Flávio Bolsonaro

Setor produtivo vê espaço para melhora do ambiente de negócios, mas não promete fidelidade a um eventual novo governo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
14/10/2026 15:24

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Empresários preveem ‘um ano de namoro’ com Flávio Bolsonaro
Empresários preveem ‘um ano de namoro’ com Flávio Bolsonaro crédito: Agência Brasil

O empresariado que já largou a mão de Lula tem recorrido ao pragmatismo para acreditar que o ambiente de negócios possa melhorar com uma eventual eleição de Flávio Bolsonaro.

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Entre os maiores empresários do país, fala-se que o mercado pode se animar com uma possível mudança e, nesse cenário, mais dinheiro poderia entrar no país.

O pacote de bondades de Lula para tentar garantir a reeleição é chamado de “loucura” por representantes do setor produtivo, mas ninguém promete fidelidade ao clã Bolsonaro persiste uma preocupação, sobretudo, com a institucionalidade em um possível novo governo.

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A coluna ouviu que pode haver “um ano de namoro” com Flávio Bolsonaro. Depois, as cobranças e lamentações com o cenário voltariam.

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