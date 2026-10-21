Psicologia e afeto: por que algumas amizades ficam e outras seguem o seu rumo

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

O conceito de amizade se transforma com o passar dos anos e das experiências, sendo tema investigado pela psicologia e pela literatura. A escritora Laura Ferrero analisou essa rede de afetos em artigo na revista "ELLE", no qual aborda o tempo, a lealdade e o impacto das relações no bem-estar emocional. A reflexão partiu de uma analogia que ouviu durante um congresso: existem amigos de etapas, amigos intermitentes e amigos que permanecem para sempre.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As três categorias de vínculos

Essa divisão explica como as conexões humanas operam em diferentes cenários:

Leia Mais

amigos por etapas ou de contexto: acompanham períodos delimitados, como escola, faculdade, trabalho ou a vivência em uma cidade específica. Apresentam intensidade na convivência, mas o afeto diminui naturalmente quando a fase em comum termina.

amigos intermitentes: indivíduos sem comunicação diária ou constante, mas que reaparecem na trajetória pessoal. Quando os caminhos se cruzam novamente, o carinho mútuo ressurge sem prejuízos pelo tempo decorrido.

amigos históricos ou amigos raiz: denominação de especialistas em relações para laços incondicionais que conhecem o passado do indivíduo. Essa categoria resiste a diferentes fases da vida, mantendo a firmeza nos momentos de sucesso e nas fases complexas, sem exigir aparências.

Para fundamentar essa proximidade rara, Ferrero mencionou o ensaio "De la amistad", no qual o filósofo Michel de Montaigne descreveu sua união com La Boétie: "Si me preguntan por qué amé a mi amigo, contestaré del único modo que ello puede expresarse: porque él era él y yo era yo".

O afeto também ganha destaque em ensaios contemporâneos como "La pasión de los extraños", de Marina Garcés, e "Amistad: un ensayo compartido", de Jacobo Bergareche e Mariano Sigman. Na produção de Bergareche e Sigman, que reuniu diálogos com 75 pessoas inspirados no banquete platônico, a escritora Rosa Montero declarou que sua cadela Petra não era sua amiga. Para a autora, cães pequenos agem como bebês necessitados de cuidados, enquanto a amizade genuína requer admiração, reciprocidade e cuidado mútuo, estipulando simbolicamente essa igualdade apenas "a partir de los 30 kilos".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ferrero associa as pessoas que passam pela vida aos peregrinos do Caminho de Santiago. Determinados companheiros realizam poucas etapas e se afastam, outros reaparecem repentinamente pelo caminho e alguns realizam a rota inteira. Compreender esse percurso ajuda a amenizar a culpa e a frustração provocadas pelo distanciamento involuntário com antigas amizades.