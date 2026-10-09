Pianista português faz recital em homenagem a professor brasileiro

Ex-aluno do brasileiro Luiz de Moura Castro, morto em abril do ano passado, aos 83 anos, o pianista português Martim Almeida homenageia o mestre com uma série de concertos no Brasil, cujo encerramento será neste domingo (11/10), em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



“Eu o conheci quando tinha 11 anos, e ele se tornou uma figura muito importante na minha construção musical. Com seu falecimento no ano passado, surgiu a ideia de homenageá-lo com coisas que ele já gravou ou me ensinou”, diz Almeida.



Com repertório de obras brasileiras, húngaras, francesas e argentinas, o português busca ressaltar a versatilidade de Moura Castro. “Sendo eu, um músico europeu, faz parte do projeto e da mensagem que Luiz me deixou de procurar a diversidade! O seu repertório extenso era uma de suas paixões. Procurei trazer obras não tão comuns para ampliar o conhecimento local”, afirma.



O programa começa com “Choros nº 5”, de Heitor Villa-Lobos, conhecida popularmente como “Alma brasileira”. “É uma escolha que faz todo sentido, dado o vasto programa de Luiz. É a única que via razão para começar o concerto. Curiosamente, foi escrita no Rio de Janeiro, onde Castro nasceu”, comenta o músico



Na sequência, ele toca “Seis consolações” e “Rapsódia húngara n°6”, de Franz Liszt. A quarta peça a ser apresentada é descrita por Almeida como “a obra mais perfeita escrita para um piano”. “Prelúdio, coral e fuga”, do belga César Franck (1822 - 1890) demonstra que “as obras mais formais podem mexer muito com o público”, conforme diz Almeida.



Representando a música latina, “Rondó sobre temas infantis argentinos”, de Alberto Ginastera (1916 -1983), vem na sequência. “Dança do índio branco”, outra obra de Villa-Lobos, foi escolhida para fechar o programa.



“Essa escolha é para falar da vida de Luiz como um ciclo. A primeira revela um lado mais doloroso, enquanto a última traz mais vida”, diz o pianista. Ainda sobre Moura Castro, ele afirma: “Luiz sempre teve amor por todos e procurava o melhor em cada um de seus alunos. Ele queria tornar a vida das pessoas melhores”.



Martim Almeida conta ainda que o professor brasileiro o ajudou a “descobrir o lugar de pianistas do Brasil, como Arthur de Moreira Lima, Nelson Freire, Guiomar Novaes e Magda Tagliaferro e de compositores como Henrique Oswald, Ernesto Nazareth e o próprio Villa-Lobos”.



Antes de BH, o português se apresentou no Rio de Janeiro, Brasília, Belém, São Paulo e Sorocaba. “Um público sobretudo muito caloroso. Tenho recebido muito carinho e me sinto muito próximo das pessoas. É como estar em casa”, diz.

Concertos para a Juventude

No domingo (11/10), às 11h, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais apresenta mais uma edição dos Concertos para a Juventude, desta vez com destaque para a harpa e os teclados da orquestra. A apresentação gratuita, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto), terá regência do maestro associado José Soares e participação especial da principal harpista da Filarmônica, Clémence Boinot. Retirada de ingressos no site da Filarmônica e na bilheteria da Sala, a partir das 9h, no dia do concerto.



MARTIM ALMEIDA

Recital do pianista português, em homenagem a Luiz de Moura Castro. Neste domingo (11/10), às 19h, na Sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537 - Centro). Ingressos a R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes