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Flávio ignorou STF no 2º turno, e ‘Moraes, Gilmar e Dino’ saem fortalecidos com Lula

Candidato do PL deixou o impeachment de ministros fora do centro da campanha na etapa final e, agora, o Supremo se prepara para a disputa com o Senado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
26/10/2026 10:40

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Flávio ignorou STF no 2º turno, e ‘Moraes, Gilmar e Dino’ saem fortalecidos com Lula
Flávio ignorou STF no 2º turno, e ‘Moraes, Gilmar e Dino’ saem fortalecidos com Lula crédito: Foto: Gustavo Moreno/STF

Flávio Bolsonaro sabe que a curva que o país fez à direita na eleição do primeiro turno se deve muito ao fator STF.

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O candidato do PL terminou a primeira etapa da eleição à frente de Lula porque o eleitor assimilou que Alexandre de Moraes, por exemplo, “era Lula”. Isso fortaleceu bastante, inquestionavelmente, as candidaturas da direita em todos os níveis.

No segundo turno contra Lula, no entanto, Flávio simplesmente ignorou o assunto, como se não houvesse mais nada a dizer sobre o Supremo e o impeachment de ministros. O Supremo conseguiu “amarrar as mãos” de Flávio.

Com a reeleição de Lula, a coluna ouviu de advogados com trânsito nos tribunais superiores que o trio formado por Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes “ganha força e tração”, enquanto André Mendonça e Kassio Nunes Marques tendem a ser “definitivamente escanteados” na corte.

Todos apostaram e jogaram e, agora, trabalharão com os resultados disso.

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Como esta coluna havia noticiado antes do segundo turno, o STF não havia desistido de uma possível reeleição de Davi Alcolumbre à Presidência do Senado e, a depender dos cenários, fará o que for preciso para barrar os esperados processos de impeachment vindos de um Congresso majoritariamente de direita.

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