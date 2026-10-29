Trump diz que vai falar com Lula, mas que eleição foi 'uma desgraça'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar sobre as eleições para presidente do Brasil, nesta quinta-feira (29/10). Segundo a correspondente da "GloboNews" em Washington, Raquel Krähenbühl, o americano não tomou partido nas eleições a pedido do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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"Não tomei partido. Deixei as coisas seguirem seu curso. O presidente [Lula] me pediu para não tomar partido. E eu não tomei", declarou o presidente americano.

O republicano completou que, apesar de não ter tomado partido, afirma que a eleição foi "vergonhosa" para o Brasil, justificando a classificação pela reação do mercado.

"Mas, ao observar o que aconteceu no Brasil... Basta olhar para o mercado. O mercado despencou. Enfim, achei que foi uma situação muito vergonhosa para o Brasil", afirmou sobre a eleição.

Ainda segundo a repórter, Lula e Trump conversaram por meio de um telefonema, em agosto deste ano. O brasileiro disse, no papo, que seria bom que a eleição presidencial brasileira transcorresse sem interferência estrangeira, afirmação com a qual o estadunidense concordou em 100%.

Perguntado por outro jornalista se reconheceria o resultado das eleições e parabenizaria Lula pela reeleição, Trump afirmou: "Eu vou falar com ele. Acho que a eleição foi uma desgraça”.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos