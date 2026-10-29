Zema após reunião com Cleitinho: 'Passei um pouco da minha experiência'

O ex-governador Romeu Zema (Novo) afirmou, em declaração em seu perfil oficial, que se reuniu com o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), e o vice-governador eleito, Luis Eduardo Falcão, para compartilhar sua experiência na administração estadual. Segundo ele, o encontro teve como objetivo oferecer colaboração à futura gestão. “O trem vai seguir prosperando!”, garantiu.



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Zema negou que tenha buscado um posto no novo governo. “E não foi pra pedir cargo nem qualquer coisa do tipo, como é de costume na velha política”, escreveu. Disse que sua intenção foi “passar um pouco da minha experiência e deixar claro que estou à disposição para ajudar quando puder”.

Ao mencionar os desafios do cargo, acrescentou: “Não é tarefa fácil gerir um estado com 21 milhões de habitantes.”

O ex-governador relacionou a disposição de contribuir aos vínculos que mantém com o estado. “Minha família vive em Minas, eu vivo em Minas, meus negócios estão em Minas, então o que puder contribuir para que esse estado continue prosperando, farei”, afirmou.

Na declaração, Zema também fez um balanço de seus dois mandatos. Afirmou que Minas foi o estado que mais avançou em educação básica no Brasil e se tornou o mais seguro do país. Na saúde, citou recordes de cirurgias eletivas, construção de postos de saúde e entregas de ambulâncias do SAMU. Entre as obras, destacou cinco hospitais regionais e a expansão do Metrô de Belo Horizonte, que, segundo ele, era esperada havia mais de 20 anos.

Na área educacional, Zema afirmou ter oferecido “a melhor merenda escolar do Brasil” e investido “20 vezes mais que o PT em alimentação para as crianças”. Mencionou ainda a criação do Trilhas, que descreveu como “o maior programa de ensino técnico do Brasil”, e um recorde histórico nas exportações do agronegócio. Os resultados e as comparações foram apresentados pelo ex-governador em seu relato.



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Ao defender a continuidade das ações, escreveu: “Mas agora é preciso olhar pra frente e não deixar a peteca cair.” Zema manifestou confiança nos sucessores: “E tenho certeza de que, com Cleitinho e Falcão, esse ciclo de prosperidade vai continuar no nosso estado.” Ele ressaltou na mensagem: “Continuarei servindo Minas, esteja onde estiver.”