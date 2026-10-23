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ELEIÇÕES

Romeu Zema terá que depor novamente após flagra com celular em votação

Justiça Eleitoral apura conduta na cabine após ex-governador levar aparelhos; entenda as regras para as eleições e o que diz a lei sobre o sigilo

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
23/10/2026 08:01

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Romeu Zema terá que depor novamente após flagra com celular em votação
Romeu Zema em cabine de votação, no centro de apuração judicial sobre uso de celular durante as eleições crédito: Reprodução

A Justiça Eleitoral determinou que a Polícia Civil colha novamente o depoimento do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). A audiência busca esclarecer o uso de celular na cabine de votação durante o primeiro turno das eleições 2026, em Araxá, no Alto Paranaíba.

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O procedimento integra a apuração sobre o momento em que Zema foi flagrado com dois aparelhos celulares na cabine eleitoral durante o dia de votação.

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Conforme a decisão, o governador e os mesários precisam explicar a ocorrência e esclarecer se existiu orientação prévia da equipe da seção eleitoral sobre a proibição dos aparelhos eletrônicos.

Alegações sobre a votação e manifestação do Ministério Público

Após votar no primeiro turno, Zema afirmou que não recebeu advertência dos mesários referente à necessidade de deixar os celulares fora da cabine. O político declarou que entrou no local sem receber orientação para entregar os equipamentos.

Imagens registraram o governador com dois celulares durante o voto, gerando repercussão pública. O Ministério Público Eleitoral (MPE) ajuizou ação contra o candidato na Justiça Eleitoral, motivando apurações oficiais.

Em publicação nas redes sociais, Zema comentou a representação ao declarar que "O TSE cria uma ferramenta chamada "Colinha Virtual", a gente usa e o MPE ajuiza uma ação CRIMINAL contra mim porque usei o celular. (???) Mas se eu tivesse roubado um celular e falasse que era pra comprar uma cervejinha estaria tudo bem. Mais um dia de Brasil."

Regras da legislação sobre o sigilo do voto

A legislação eleitoral proíbe a entrada do eleitor na cabine com aparelhos capazes de registrar imagem, áudio ou vídeo. Essa determinação busca proteger o sigilo do voto, princípio assegurado pela Constituição Federal.

Segundo a norma, celulares e outros dispositivos eletrônicos devem permanecer com os mesários enquanto o eleitor registra seu voto na urna eletrônica.

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O descumprimento da regra pode configurar crime eleitoral por violação do sigilo do voto, dependendo das circunstâncias apuradas pelas autoridades competentes.

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