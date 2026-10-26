Equipes de Simões e Cleitinho participam de reunião de transição de governo

Membros das equipes do atual governo de Minas Gerais e da gestão eleita no último pleito participaram da segunda reunião bilateral de transição de mandato nesta segunda-feira (26/10), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. O encontro tratou da área da infraestrutura no estado, como a situação das rodovias estaduais, as concessões, os hospitais e a mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na qual está inserida a expansão do metrô e do Rodoanel.

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Entre os membros da atual gestão, estiveram presentes o governador Mateus Simões (PSD) e o secretário de Estado de Infraestrutura, Parcerias e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra), Pedro Bruno. Cleitinho Azevedo (Republicanos), que assumirá o executivo do estado, não participou da reunião. Quem o representou foi o vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), que atuou como coordenador da transição.

"Estamos apresentando as obras em andamento e chamo a atenção para o fato de que a gente só começa a obra com recurso garantido para a conclusão; portanto, não temos nenhuma obra de infraestrutura parada no estado", disse Simões. "Também estamos apresentando a carteira ano a ano que foi desenhada para os investimentos do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag)", complementou.

De acordo com um balanço de obras de infraestrutura rodoviária apresentado pelo Governo de Minas, que inclui pavimentação, recuperação de estradas e construção de pontes, o programa Caminhos para Avançar contabilizava, em abril de 2026, R$ 6,73 bilhões em investimentos, 175 empreendimentos e 101 obras concluídas, com mais de 3 mil quilômetros de intervenções entregues.

Entre os destaques estão as pontes sobre o Rio São Francisco, no Norte de Minas, e as obras de recuperação da malha estadual. Atualmente, Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil, com mais de 22 mil quilômetros de estradas pavimentadas.

Mobilidade urbana

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (Seinfra) apresentou as iniciativas para ampliar a integração entre metrô e ônibus na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Governo de Minas, foram iniciadas conversas com municípios, como Belo Horizonte, Betim, Contagem e Nova Lima, no âmbito do Pacto pela Mobilidade, com o objetivo de melhorar a conexão entre os diferentes sistemas de transporte e reduzir o tempo de deslocamento.

O Estado ainda apresentou o andamento da modernização da Linha 1 e da construção da Linha 2 do metrô, que terá 10,5 quilômetros e sete estações, ligando Nova Suíça ao Barreiro, em Belo Horizonte, com previsão de operação integral em 2028. Também estão previstas 24 novas composições, em investimento de aproximadamente R$ 700 milhões apenas da Seinfra, além da revitalização das estações da Linha 1.

Rodoanel Metropolitano

Outro projeto estruturante descrito no encontro foi Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que prevê aproximadamente 70 quilômetros de rodovia e R$ 5 bilhões em investimentos. O projeto contempla pistas duplicadas, áreas de escape e cobrança automática de pedágio (free flow).

Nos últimos três anos, foram executados R$ 34,2 milhões em licenciamento ambiental, projetos de engenharia e desapropriações. Segundo o Governo de Minas, o avanço das obras está impedido por uma ação judicial relacionada a comunidades quilombolas.

Concessões PPPs

O Governo de Minas também apresentou uma carteira de 27 contratos em execução, com R$ 33 bilhões em investimentos, distribuídos entre 16 parcerias público-privadas (PPPs). Entre os projetos estão rodovias como a MG-050, BR-135, Lote Triângulo, Sul de Minas, Via Liberdade e Rodoanel, além de aeroportos, balsas, terminais metropolitanos, parques e equipamentos públicos. A previsão apresentada é de R$ 13 bilhões em investimentos entre 2027 e 2030.

Além disso, a Seinfra informou que 12 projetos estão em estruturação entre 2026 e 2030, incluindo as futuras linhas 3 e 4 do metrô. A carteira contempla iniciativas destinadas à expansão da infraestrutura e à atração de investimentos privados. Entre os projetos de concessão já contratados, destaca-se a Via Liberdade, que abrange 190 quilômetros de rodovias entre a RMBH e a região de Ouro Preto e Mariana, com previsão de aproximadamente R$ 5 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos.

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Edificações públicas e hospitais regionais

A Seinfra apresentou um panorama de 89 empreendimentos de edificações públicas, que inclui os hospitais regionais, responsáveis por R$ 386 milhões em investimentos de infraestrutura sob responsabilidade da Seinfra. O Governo de Minas destacou as entregas dos hospitais regionais de Teófilo Otoni, Divinópolis e Sete Lagoas, além das obras das unidades de Governador Valadares e Conselheiro Lafaiete, destinadas à ampliação da rede pública de atendimento hospitalar no interior.