Rodovias de Minas terão radares inteligentes com leitura em tempo real

As rodovias estaduais de Minas Gerais começarão a receber, a partir de junho, uma nova geração de radares inteligentes capazes de realizar leitura automática de placas em tempo real, identificar veículos roubados ou clonados e monitorar padrões suspeitos de circulação para ampliar a segurança e tornar a fiscalização mais eficiente em trechos estratégicos do estado.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), os novos equipamentos vão além da função tradicional de controle de velocidade. A tecnologia permitirá acompanhar a movimentação dos veículos de forma contínua, cruzando informações e identificando situações consideradas irregulares, como transporte clandestino, circulação suspeita e uso indevido de autorizações de transporte, como a Autorização de Transporte Fretado (ATF) e a Autorização Especial de Transporte (AET),

Entre as funcionalidades do sistema está a capacidade de detectar padrões fora do comum, como veículos que percorrem diversas vezes o mesmo trajeto ao longo do dia ou trafegam frequentemente em comboio.

“Se um veículo percorre o mesmo trajeto diversas vezes ao dia ou apresenta um padrão de circulação incomum, o sistema sinaliza automaticamente, permitindo que a fiscalização atue de forma muito mais assertiva”, explica o diretor de Operação Viária do DER-MG, Rodrigo Santos Colares.

As informações coletadas pelos radares serão processadas automaticamente e integradas a bancos de dados já existentes, gerando alertas instantâneos para as equipes responsáveis pela fiscalização. Com isso, o departamento pretende reduzir abordagens aleatórias e tornar as operações mais direcionadas e eficientes, trazendo uma melhora na segurança viária e na fiscalização de transportes nas rodovias mineiras.

O departamento reforça que os pontos de instalação dos radares foram definidos com base em estudos técnicos de geoprocessamento e análises consolidadas de acidentes. A prioridade será para trechos considerados mais críticos da malha rodoviária estadual, onde há maior incidência de ocorrências e necessidade de monitoramento.

Além do reforço na fiscalização, o governo estadual aposta em benefícios diretos para os motoristas. A expectativa é de redução nos acidentes, melhoria das condições de circulação e aumento da previsibilidade no tráfego, fatores que podem impactar até mesmo na diminuição de custos relacionados aos seguros veiculares.

De acordo com o DER-MG, os novos radares têm potencial para gerar cerca de R$ 76 milhões em economia nos custos associados a acidentes nas rodovias estaduais. O departamento também destaca que menos de 1% dos veículos que passam pelos radares são autuados, argumento usado para reforçar que os equipamentos têm papel estratégico voltado principalmente para prevenção e segurança viária.

Atualmente, Minas Gerais possui 614 radares em operação. A primeira etapa do projeto prevê a instalação de 210 novos dispositivos já no próximo mês. Gradualmente, os modelos antigos serão substituídos pela nova tecnologia. A meta é alcançar 1.300 radares inteligentes em funcionamento até 2028 em toda a malha rodoviária estadual.

Para o diretor-geral do DER-MG, Matheus Novais, a iniciativa representa uma mudança na forma de gestão das rodovias mineiras. “Estamos saindo de um modelo essencialmente reativo para uma atuação baseada em dados e inteligência. Isso nos permite antecipar problemas, otimizar recursos e ampliar o papel do DER-MG na segurança pública e no desenvolvimento do estado”, afirma.

Outro diferencial do projeto será o modelo de contratação por desempenho. Nesse formato, os equipamentos serão remunerados de acordo com o tempo efetivo de funcionamento. Caso apresentem falhas ou fiquem fora de operação, não haverá pagamento, mecanismo criado para garantir eficiência e qualidade na prestação do serviço.

O sistema ainda poderá futuramente compartilhar informações com outros órgãos estaduais, como a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG) e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG), ampliando as ações integradas de fiscalização e monitoramento.

De acordo com o governo de Minas, a implantação dos radares inteligentes faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas à modernização da infraestrutura rodoviária do estado. Entre elas estão a integração com o aplicativo Waze e o uso de inteligência artificial no monitoramento das estradas, estratégia que busca posicionar Minas Gerais como referência em inovação, eficiência e segurança viária.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos