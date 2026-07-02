Parte de recursos da venda da Copasa será aplicada em rodovias em Minas

O governo de Minas vai destinar cerca de R$ 750 milhões, oriundos da privatização da Companhia de Saneamento (Copasa), para obras de pavimentação e recuperação de rodovias no Norte de Minas, beneficiando diversos municípios da região. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (2/7) pelo governador Mateus Simões, após reunião com os prefeitos e lideranças da região, em Montes Claros, capital provisória do estado.

Simões salientou que o custo das obras prioritárias definidas na reunião com os prefeitos e deputados estaduais votados no Norte de Minas chega a R$ 1 bilhão. O governo estadual vai complementar os investimentos com recursos próprios, assegurou.

“Nós separamos um valor de R$ 750 milhões para os investimentos e assumimos o compromisso de já buscar mais R$ 250 milhões para poder cumprir as obras prioritárias. As obras priorizadas nessa reunião chegam a R$ 1 bilhão”, explicou o chefe do Executivo.

“O Norte de Minas, até pelo déficit histórico de investimento de infraestrutura aqui, tem uma demanda muito grande por investimentos”, completou.

Capital desde segunda-feira

Mateus Simões transferiu a capital do estado para Montes Claros desde segunda-feira (29/6). Ao longo da semana, ele fez anúncios de obras e visitou vários municípios da região. Nesta quinta-feira, participou de programação na cidade-polo da região, onde foi montada uma estrutura de serviços – Governo Presente, na Praça Pio XII (Praça da Catedral).

No mesmo local, ocorreu a reunião entre o governador e os deputados estaduais Arlen Santiago, Gil Pereira (PSD), Gustavo Santana (PL) e Carlos Henrique (Republicanos). O encontro fechado ocorreu em uma tenda montada em uma das laterais da praça.

O governador Mateus Simões informou que vai assinar as ordens de serviços para a elaboração dos projetos e pavimentação de três estradas do Norte de Minas: a MGC-479 (46 quilômetros), que liga a sede de Januária aos distritos de Tejuco e Pandeiros (no mesmo município); a MGC-251, entre Ibiaí e Coração de Jesus; e a LMG-654, entre o distrito de São João da Vereda e a sede urbana de Montes Claros.

O governador disse que entre os investimentos a serem feitos dentro do “pacote de R$ 1 bilhão” está a contratação do projeto executivo da construção do Anel Rodoviário Norte de Montes Claros, entre a BR-251, a ‘Estrada da Produção” e o percurso da MCG-135 no sentido Mirabela e Januária. Porém, a obra será iniciada somente após entendimento com a empresa Ecovias, concessionária da MCG-135 (trecho BR-040/Montes Claros).

“Estamos determinando a realização do projeto e na sequência nós vamos iniciar a discussão sobre a realização da obra como a próxima prioridade do contrato com a concessionária, esperamos que possa ter ordem de início rapidamente”, explicou.

“Nós vamos contratar projetos de oito obras e terminar de realizar projetos de outras duas, não é execução ainda. Na rodovia MG-202, em São Romão, tem a ponte de travessia mais a alça, que está em andamento. Também está em andamento o projeto de Ibiaí a Coração de Jesus. Nós vamos terminar esses dois projetos na virada de 2026 para 2027”, assegurou Mateus Simões.

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Ele revelou ainda que serão recuperados diversos trechos de rodovias na região: a MGC-404 (50 quilômetros, entre Salinas e Taibeiras) e a MG-451 (96 quilômetros, entre Bocaiúva e a BR 367/Posto Seabra, passando por Olhos D'Água, na ligação entre Montes Claros e Diamantina). Outra estrada da região que será reformada é a MGC-122, entre Nova Porteirinha e Monte Azul.