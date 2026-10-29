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DEPOIS DA FUGA

Valdemar Costa Neto diz que não gostou de carta golpista de Flávio

Depois de perder a eleição para Lula (PT) e fugir para os Estados Unidos, Flávio divulgou uma carta em que insiste em não reconhecer o resultado das urnas

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CL
CAROLINA LINHARES
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CAROLINA LINHARES
Repórter
29/10/2026 11:49 - atualizado em 29/10/2026 11:49

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Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL crédito: EVARISTO SA / AFP

BRASÍLIA, DF  - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira (29/10) que não gostou da carta com teor golpista divulgada por Flávio Bolsonaro (PL) após fugir para os Estados Unidos.

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"Não gostei", respondeu apenas a jornalistas. Valdemar faz nesta manhã uma visita autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

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Depois de perder a eleição para Lula (PT) e fugir para os Estados Unidos, Flávio divulgou uma carta, que teve quatro versões no total, em que insiste em não reconhecer o resultado das urnas.

A carta em que se autoproclamou "presidente eleito do Brasil" foi divulgada primeiramente por aliados na tarde de quarta-feira (28/10), após o candidato derrotado desembarcar em Miami, nos Estados Unidos, destino final do plano de fuga do Brasil.

A viagem ocorreu depois de o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinar a entrega dos passaportes do congressista no âmbito de uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro. Flávio Bolsonaro nega irregularidades.

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A versão original da carta foi alterada cerca de uma hora depois, alterando o trecho em que o filho de Jair Bolsonaro se autodeclarava "verdadeiro presidente" para "líder do Brasil".

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