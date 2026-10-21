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DESAFIO

Casagrande a Flávio: 'Abra o sigilo como Lula, qual o medo?'

Comentarista publica vídeo cobrando transparência de dados bancários; ex-jogador também aborda checagem em debate e polêmica com Richarlison

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
21/10/2026 15:15 - atualizado em 21/10/2026 15:15

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Casagrande a Flávio: 'Abra o sigilo como Lula, qual o medo?'
Walter Casagrande Jr. se pronunciou em vídeo cobrando posicionamento de Flávio Bolsonaro sobre transparência crédito: Reprodução/Instagram @wcasagrandejr

O comentarista esportivo Walter Casagrande Jr publicou um vídeo nesta quarta-feira (21/10) direcionado ao candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Na gravação, o ex-jogador apoiou o desafio proposto pelo presidente Lula sobre a transparência de contas bancárias e telefônicas e cobrou o político do PL.

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“Abra o seu sigilo bancário e telefônico, o seu e da sua família, como o presidente Lula já autorizou o TSE a fazer com ele e a família dele. Qual é o problema? Qual é o seu medo, Flávio Bolsonaro, de abrir o sigilo bancário e telefônico?”, questionou Casagrande.

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O comentarista declarou que Flávio, o pai dele e o irmão Eduardo realizaram ataques constantes contra ele nos últimos anos. Também aproveitou para cobrar que o político concorde com a checagem em tempo real das falas dos candidatos no próximo debate, conforme proposto por Lula.

O procedimento prevê que a Globo verifique na hora se as declarações feitas ao vivo são verdadeiras ou falsas. De acordo com Casagrande, a recusa em aceitar essa verificação ocorre porque Flávio Bolsonaro mente: “Sabe por que você não quer? Porque você é mentiroso, porque você só mente, você não fala uma verdade, você não responde uma pergunta, você tenta desviar o assunto o tempo todo.”

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A terceira e última cobrança citou uma disputa por uma ilha envolvendo o jogador de futebol Richarlison e Willer Tomaz, apontado como amigo de Flávio Bolsonaro. “Você e seu amiguinho foram lá e tomaram a ilha que o Richarlison comprou honestamente na mão grande. Devolva, você é candidato à presidente da República. Você não pode tomar propriedade dos outros assim, não”, finalizou Casagrande.

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