Casagrande a Flávio: 'Abra o sigilo como Lula, qual o medo?'

O comentarista esportivo Walter Casagrande Jr publicou um vídeo nesta quarta-feira (21/10) direcionado ao candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Na gravação, o ex-jogador apoiou o desafio proposto pelo presidente Lula sobre a transparência de contas bancárias e telefônicas e cobrou o político do PL.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Abra o seu sigilo bancário e telefônico, o seu e da sua família, como o presidente Lula já autorizou o TSE a fazer com ele e a família dele. Qual é o problema? Qual é o seu medo, Flávio Bolsonaro, de abrir o sigilo bancário e telefônico?”, questionou Casagrande.

Leia Mais

O comentarista declarou que Flávio, o pai dele e o irmão Eduardo realizaram ataques constantes contra ele nos últimos anos. Também aproveitou para cobrar que o político concorde com a checagem em tempo real das falas dos candidatos no próximo debate, conforme proposto por Lula.

O procedimento prevê que a Globo verifique na hora se as declarações feitas ao vivo são verdadeiras ou falsas. De acordo com Casagrande, a recusa em aceitar essa verificação ocorre porque Flávio Bolsonaro mente: “Sabe por que você não quer? Porque você é mentiroso, porque você só mente, você não fala uma verdade, você não responde uma pergunta, você tenta desviar o assunto o tempo todo.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A terceira e última cobrança citou uma disputa por uma ilha envolvendo o jogador de futebol Richarlison e Willer Tomaz, apontado como amigo de Flávio Bolsonaro. “Você e seu amiguinho foram lá e tomaram a ilha que o Richarlison comprou honestamente na mão grande. Devolva, você é candidato à presidente da República. Você não pode tomar propriedade dos outros assim, não”, finalizou Casagrande.